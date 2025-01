Machado rechaza acudir a otros comicios hasta que se «respete» resultado de presidenciales

1 minuto

Caracas, 19 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este domingo que hasta que no «entre en vigor» el resultado de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, que insiste ganó Edmundo González Urrutia, no procede participar en «elecciones de ningún tipo».

«Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto», sostuvo la exdiputada en un video publicado en X.

Para este año en Venezuela están previstas las elecciones de gobernadores, alcaldes y Asamblea Nacional (AN, Parlamento). EFE

