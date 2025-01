Maduro propone evaluar método para elegir candidatos a las elecciones previstas para 2025

Caracas, 23 ene (EFE).- Nicolás Maduro, quien juró como presidente el pasado 10 de enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, propuso este jueves llevar a cabo un congreso «organizativo» para elegir el método con el que se elegirán a los candidatos para las diferentes elecciones previstas para este año.

«Yo ya le di la orden al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y le propongo al Gran Polo Patriótico que hagamos un congreso organizativo para elegir el método con que vamos a seleccionar a los candidatos para las elecciones que van a ser convocadas», dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores, tras una marcha en apoyo a los ejercicios militares y policiales que culminan hoy.

Durante la marcha, en la que, además, se conmemoró el 67 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el chavista sostuvo que busca una «renovación grande» para que surjan nuevos liderazgos en las gobernaciones, alcaldías y Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como en consejos regionales y municipales.

«¿Quieren renovación? ¿Quieren cambios? ¿Quieren volver a ganar? Pues estamos condenados por la bendición de Dios padre creador a triunfar (…) en todas las batallas políticas y electorales que vengan», añadió ante cientos de seguidores.

El martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó, mediante un comunicado, que se mantiene en sesión permanente desde el pasado 17 de enero para planificar nueve elecciones este año -impulsadas por el Parlamento- e informó que ya definió fecha y cronograma de los primeros comicios, sin precisar cuáles, por lo que señaló que en «las próximas horas» anunciará una fecha.

El domingo, la líder opositora María Corina Machado dijo que hasta que no «entre en vigor» el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, que -insiste- ganó Edmundo González Urrutia, pese a que el CNE, controlado por el chavismo, dio una cuestionada victoria a Maduro, no procede participar en «elecciones de ningún tipo».

«Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto», sostuvo la exdiputada en un video publicado en X.

Maduro juró el cargo el 10 de enero en el Parlamento como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, tras ser declarado ganador de las elecciones del 28 de julio por el ente electoral, sin que hasta la fecha se hayan publicado los resultados desglosados, como fija su propio cronograma.

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que ha reunido el «85 % de las actas electorales» como evidencia del triunfo González Urrutia. EFE

