Marcha opositora entrega demandas a poderes de Paraguay tras caminar 65 kilómetros

3 minutos

Asunción, 21 nov (EFE).- Una marcha de opositores y organizaciones de la sociedad civil recorrió este jueves las calles de Asunción y entregó a los tres poderes del Estado paraguayo una proclama en defensa de la democracia, la independencia de las instituciones y en reclamo de mejores servicios públicos, según refirieron los organizadores.

La macha ‘Por la Justicia, contra toda la injusticia’ llegó el miércoles a Asunción, luego de haber caminado 65 kilómetros desde la localidad de Caacupé (centro) durante cuatro días, y esta jornada emprendió un periplo que se inició en el Congreso Nacional de Paraguay, donde se entregó un documento que sintetizaba las peticiones de varias asambleas ciudadanas realizadas durante su recorrido.

Los manifestantes se dirigieron después a una oficina del poder Ejecutivo, donde la exsenadora Kattya González, una de las líderes de la protesta, dijo que la manifestación expresa el «despertar» del pueblo paraguayo en contra de un supuesto avance del autoritarismo en el país.

«Acá no venimos a pedir nada, no vemos a mendigar, venimos a exigir, no jueguen con la paciencia del pueblo paraguayo, que muchas veces parecerá que está aletargado, que está dormido, pero hoy es la conciencia masiva», dijo la exlegisladora opositora que fue destituida del Senado en febrero pasado por una mayoría del gobernante Partido Colorado.

«Y vamos a despertar -agregó la política- los autoritarios no van a ganar, nuestra constitución no se va a tocar y eso les venimos a decir a esta gavilla de delincuentes que hoy quiere apoderarse de nuestro país».

Los marchantes continuaron su ruta hacia el Palacio de Justicia, ubicado en el barrio asunceno de Sajonia, donde González acusó en un discurso a varios magistrados de ser supuestamente «cómplices» del poder político.

«Hoy no venimos a pedirles nada a una justicia cómplice y arrodillada al poder político, hoy venimos como pueblo a mirarlos a los ojos y a exigirles que hagan su trabajo, a demandarles como pueblo que un país sin justicia es un país que no puede tener democracia», aseguró la líder.

En representación de los jóvenes, Manuel Rodríguez subió a una tribuna y manifestó su malestar por la «vergüenza de transporte público», la falta de atención al campo y las escasas oportunidades que les obliga a abandonar su país.

«Contemplás y decís qué tengo en mi futuro, acá no ves nada, mirás otros países, mirás otras tierras, el sistema te obliga a querer salir de tu país, el sistema te muestra un sueño que en realidad no va ser cumplido», indicó.

Por otro lado, Dora Flecha, una de las manifestantes, expresó a EFE su preocupación por el supuesto «retroceso demasiado grande en la democracia» de Paraguay, al tiempo que celebró que el pueblo se vaya sumando a los reclamos.

«Significa que no nos podemos callar ante tanta injusticia, que el pueblo se va sumando, que esto tiene que crecer y que va a crecer eso es para nosotros esta marcha», aseveró. EFE

nva/gbf

(foto) (video)