Martes, 24 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Suben a 558 los muertos por los bombardeos israelíes contra Líbano, entre ellos 50 niños

Beirut (EFE).- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes iniciada el lunes contra diversos puntos del Líbano asciende ya a 558, entre ellos 50 niños y 94 mujeres, mientras que la cifra de heridos supera los 1.800, afirmó el ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad. En una rueda de prensa en Beirut, Abiad afirmó que entre las víctimas mortales también hay cuatro paramilitares, mientras dos centros sanitarios, 14 ambulancias o vehículos de bomberos fueron atacados y destruidos, «una prueba de la brutalidad de los ataques del enemigo israelí».

ISRAEL LÍBANO

Israel continúa bombardeando edificios en el valle de la Bekaa y el sur del Líbano

Jerusalén (EFE).- El Ejercito de Israel confirmó este martes haber bombardeado «objetivos» del grupo político y paramilitar Hizbulá tanto en el este como en el sur del Líbano, donde ya se ha superado el medio millar de muertos y hay más de 1.800 heridos. «Entre los objetivos atacados hay edificios que almacenaban armas, centros de mando (de Hizbulá) y otra infraestructura», detalló un comunicado castrense, que dijo que los bombardeos provocaron «explosiones secundarias», lo que indicaría la presencia de armamento en los edificios. Las Fuerzas Aéreas «seguirán operando para desmantelar y degradar las capacidades y la infraestructura terrorista de Hizbulá», añadió.

LÍBANO ISRAEL

Catar y Turquía se ofrecen para mediar entre Israel y Hizbulá, según fuente libanesa

El Cairo (EFE).- Catar y Turquía se han ofrecido para mediar entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá para lograr el cese de los bombardeos masivos israelíes contra el sur del Líbano, donde el Estado judío pretende «crear una zona de amortiguación de 10 kilómetros de profundidad», dijo este martes a EFE una fuente diplomática libanesa en El Cairo. Esa fuente, que prefirió no ser identificada por la sensibilidad del asunto, reveló que el Gobierno libanés ha recibido «varios mensajes estadounidenses y europeos» en los que se le comunica que «Israel no retrocederá», y que «la única solución» es que Hizbulá «haga concesiones», ya que «cualquier negativa sólo provocará más ataques y escalada».

LÍBANO ISRAEL

ONU: Israel no puede atacar a miembros de Hizbulá que no están combatiendo

Ginebra (EFE).- Israel no puede atacar a miembros del movimiento islamista Hizbulá que no estén participando activamente en los combates y al hacerlo está violando las normas internacionales sobre la conducción de la guerra, dijo este martes el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas. Además, el envío de mensajes de texto por teléfono a la población del Líbano para que se aleje de lugares donde Hizbulá supuestamente esconde armamento no exime a las fuerzas armadas israelíes «de su obligación de proteger a los civiles, que está por encima de todo», dijo la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, a la prensa internacional.

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza se acercan a los 41.500, tras 12 fallecidos en el último día

Jerusalén (EFE).- El número de fallecidos en la guerra que Israel mantiene en Gaza desde hace más de once meses aumentó este martes a 41.467, la mayoría mujeres y niños, tras el registro de doce muertos en los hospitales en el último día. Según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, el número total de heridos sumó otras 43 personas hasta alcanzar este martes los 95.921. Además, se estima que otros 10.000 cuerpos siguen enterrados bajo toneladas de escombros, inaccesibles para los equipos civiles de rescate.

UCRANIA GUERRA

Kremlin responde a Zelenski que la guerra sólo terminará cuando Rusia logre sus objetivos

Moscú (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la guerra en Ucrania terminará sólo cuando Rusia logre sus objetivos, en respuesta a las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que el fin de la contienda está cerca. «Cualquier guerra termina, de una u otra forma, con la paz. Pero para nosotros no hay ninguna otra opción que lograr los objetivos marcados», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Añadió que «tan pronto como se logren esos objetivos por uno u otro camino, la operación militar especial concluirá». En una entrevista con la televisión estadounidense Zelenski aseguró: «Estamos más cerca de la paz de lo que pensamos».

UCRANIA GUERRA

Kiev confirma que su ‘Plan de la Victoria’ pedirá invitación formal a adherirse a la OTAN

Kiev (EFE).- El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Andrí Yermak, confirmó desde Nueva York este martes que su país incluye la aspiración de adherirse a la OTAN en el llamado Plan de la Victoria que el presidente del país, Volodímir Zelenski, presentará a EEUU y al resto de sus aliados. «Durante mi discurso en el Consejo de Relaciones Internacionales en Nueva York he apuntado que el Plan de la Victoria contiene componentes militares y diplomáticos. La invitación de la OTAN a Ucrania es parte del Plan de la Victoria», escribió Yermak en su cuenta de la red social X. Yermak hizo además un llamamiento a los países de la Alianza a «que no presten atención a las amenazas de escalada de Rusia» en el caso de un posible ingreso en la OTAN de Ucrania.

FISCALÍA ESPAÑA

Fiscalía europea pide ocho años de prisión para responsables de dos empresas en España

Bruselas (EFE).- La Fiscalía europea en Madrid ha pedido más de 8 años de prisión y multas de más de 25 millones de euros contra dos empresas españolas y sus cinco administradores, sospechosos de haber evadido el pago de los derechos antidumping en cinco operaciones de importación de acero desde China entre 2017 y 2018. Según informó hoy la Fiscalía Europea, con sede central en Luxemburgo, con el fin de engañar a las autoridades aduaneras y eludir así el pago de estos derechos, los acusados declararon la mercancía como placas de acero, un producto intermedio o semiterminado, con un nivel inferior de elaboración y laminación que las chapas.

CHINA ECONOMÍA

China anuncia un paquete de estímulos para reavivar la recuperación económica

Shanghái (China) (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron este martes un paquete de estímulos con medidas de apoyo al sector financiero, al inmobiliario o al mercado de valores para reavivar la recuperación de la segunda economía mundial ante los temores sobre si podrá cumplir con su objetivo de crecimiento de este año. El Banco Popular de China (BPC, banco central) reducirá el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar, liberando más de 140.000 millones de liquidez en el mercado, y rebajará las tasas a una de sus principales herramientas para financiar a los bancos, lo que podría traducirse más adelante en una bajada de tipos de interés. Además, se reducirán los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes, entre otras medidas.

PAPA FRANCISCO

El papa ha pedido la liberación de la líder y nobel birmana Suu Kyi y acogerla en el Vaticano

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco ha pedido la liberación de la líder birmana y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 79 años, que cumple una condena de 27 años de cárcel por una serie de juicios por delitos presentados por la Junta militar, y ha propuesto que pueda ser acogida en el Vaticano. Así lo revela Francisco en una conversación con jesuitas en su último viaje por Asia y cuya transcripción publica la revista ‘Civilta católica». «Hoy en Myanmar no podemos permanecer en silencio: ¡hay que hacer algo! El futuro de vuestro país debe ser una paz basada en el respeto de la dignidad y los derechos de todos, en el respeto de un orden democrático que permita a todos contribuir al bien común. Pedí la liberación de la señora Aung San Suu Kyi y recibí a su hijo en Roma. Ofrecí al Vaticano recibirla en nuestro territorio», dijo en la reunión a un participante procedente de Birmania. EFE

