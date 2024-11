Mazón llama a la solidaridad de la UE para que Valencia se recupere “lo antes posible”

Bruselas, 20 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llamó este miércoles a la solidaridad de la Unión Europea (UE) para que Valencia pueda recuperarse “lo antes posible” de la dana que ha afectado a miles de personas desde el pasado 29 de octubre.

“A esta hora en la que continúa la situación de emergencia y en medio de un profundo dolor, me gustaría apelar a esa solidaridad que define de forma constitutiva el proyecto europeo desde sus orígenes”, indicó Mazón a través de una intervención telemática ante el Comité Europeo de las Regiones, que celebra hoy y mañana su sesión plenaria en Bruselas.

Mazón se refirió a la solidaridad entre pueblos hermanos, regiones europeas e instituciones “que comprenden que la ayuda y la cooperación no se regatean con quien necesita ayuda y cooperación en un momento de gran gravedad”.

“No hay alternativa a esa solidaridad que alentó el sueño de una Europa unida. La solidaridad no es una opción que pueda escogerse o no, forma parte de Europa. Por todas esas personas de la provincia de Valencia que no pueden sentirse solas en este duro momento y que nos están exigiendo una presencia y una acción institucional unitaria”, enfatizó.

El presidente de la Generalitat recalcó que España “necesita una de las regiones con más potencial del Mediterráneo vuelva a ponerse en pie lo antes posible”. “Necesitamos todas las acciones que se puedan desarrollar, todos los recursos que se puedan movilizar”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que la solidaridad europea será “clave» para que la recuperación que se va a lograr «entre todos» sea «más rápida» y, por tanto, «más justa”.

Hizo hincapié en que la riada que golpeó el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia “dejó familias rotas que necesitan consuelo y necesitan atención, pueblos que reclaman reconstrucción y recuperación”.

También viviendas y hogares destrozados e industrias y negocios arrasados “que tienen que empezar a ver cuanto antes los resultados de nuestras decisiones y nuestras acciones”.

“Y sobre todo, que han de tener la certeza y la garantía de que Europa no les va a dejar abandonados a su suerte”, concluyó.

Mazón se pronunció así durante un debate sobre la dana en el Comité de las Regiones, que se inició con un minuto de silencio por las víctimas y en el que participaron también los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. EFE

