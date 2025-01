Melania Trump dice estar emocionada por volver a la Casa Blanca y «servir al país»

2 minutos

Nueva York, 13 ene (EFE).- Melania Trump, esposa del presidente electo estadounidense Donald Trump, dijo este lunes estar emocionada por volver a la Casa Blanca y «servir al país» como primera dama, tanto aconsejando a su marido como con su proyecto para mejorar la salud mental de los jóvenes.

La exmodelo eslovena fue entrevistada en el canal Fox con motivo del documental que Amazon prepara sobre su regreso a la Casa Blanca, y que mostrará su día a día incluyendo la mudanza, el establecimiento de la Oficina de la Primera dama de EE.UU. y sus distintas responsabilidades, dijo.

Melania Trump expresó seguridad sobre «el proceso» de volver a la residencia presidencial y reveló que el 20 de enero, el día de la investidura, el equipo de transición dispone de 5 horas para «sacar a los Biden» y establecer allí a los Trump, por lo que «todo está planificado al minuto».

Preguntada por sus planes de residencia, respondió que estará en la Casa Blanca y cuando haga falta se desplazará a Nueva York -donde el hijo ya mayor de edad del matrimonio, Barron, asiste a la universidad- o a Palm Beach, donde Trump tiene el complejo de golf de Mar-a-Lago y una residencia en la que actualmente la familia pasa la mayor parte del tiempo.

«Mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero, servir al país», agregó.

La esposa de Trump, conocida por su carácter reservado pero que en los últimos meses ha lanzado un libro de memorias y a finales de este año se expondrá en el documental de Amazon, dio a entender que ahora percibe más apoyo que en el primer mandato, hace ocho años.

«Quizás la gente no me aceptaba, no me entendía como quizás hace ahora. No tuve mucho apoyo. Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes, no siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien», explicó.

«Yo le aconsejo, él a veces me escucha y a veces no, y está bien», apostilló, con una sonrisa.

Melania Trump sostuvo que está seleccionando personal para su oficina, tarea en la que no quiere «gastar mucho dinero de los contribuyentes» pero sí asegurar que los elegidos «tienen talento, están casados (sic), saben lo que hacen, trabajan en equipo y no tienen una agenda propia».

También adelantó que retomará el proyecto de mejora de la salud mental de los jóvenes ‘Be Best’ y lo ampliará, apuntando específicamente al impacto de las «redes sociales» en la juventud. EFE

