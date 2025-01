Meloni: Los centros de detención de migrantes en Albania están listos para activarse

Roma, 9 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que los centros de detención de migrantes construidos en Albania están listos para reactivarse, después de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión de cuáles son los países seguros para la repatriación.

«La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Gobierno y dice que le corresponde establecer qué países son seguros y que el juez no puede invalidar sistemáticamente la detención de migrantes, sino que puede motivar el caso específico por el cual esa persona no está segura en ese país, lo que es diferente de lo que hicieron los magistrados del tribunal de Roma», dijo Meloni en la tradicional rueda de prensa de resumen del año.

Y agregó que ante ello «los centros en Albania están listos para entrar en funcionamiento», aunque, apuntó, «que este año los desembarcos han disminuido un 60 por ciento y en estos últimos días casi han desaparecido».

Meloni pretende reactivar los centros de Albania, construidos con el beneplácito del primer ministro de ese país, el socialista Edi Rama, para repatriar rápidamente a los migrantes rescatados en el Mediterráneo central que no tengan derecho al asilo, después de los últimos reveses judiciales.

La Justicia italiana no convalidó el arresto de los migrantes en los únicos dos envíos a Albania, de 17 y 8 migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, alegando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, amparándose en un fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Actualmente el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie.

Posteriormente, el Supremo dictaminó que los jueces no pueden «reemplazar» al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre qué países son seguros, pero todavía tienen derecho a no aplicar las instrucciones del Gobierno si, en casos específicos, un estado no es seguro para una persona migrante en particular. EFE

