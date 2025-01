Meloni afirma que la investigación en su contra supone «un daño a la nación»

2 minutos

Roma, 30 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tachado este jueves de «daño a la nación» la investigación sobre su papel en la repatriación de un libio buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) porque, ha advertido, afecta a la credibilidad política y económica internacional del país.

«Ayer me he visto en la portada del ‘Financial Times’ y, aunque en Italia los ciudadanos comprenden perfectamente lo que ocurre, en el extranjero no (…) Lo que está pasando es un daño a la nación, a sus oportunidades y eso me enfada», declaró al intervenir por vídeo en un evento en la ciudad de Milán (norte).

La Fiscalía investiga a Meloni tras la repatriación en un vuelo estatal del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la justicia por los crímenes cometidos en los centros de retención de inmigrantes que gestiona en el país magrebí.

Al Masri había sido detenido el 19 de enero en la ciudad italiana de Turín (norte), siguiendo la orden de arresto internacional, pero fue liberado por un error burocrático y después devuelto a su país.

Con Meloni, están siendo investigados su ministro de Justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y su subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano.

La mandataria lamentó hoy que este tipo de procesos suponen un problema para la credibilidad exterior de Italia.

Así, presumió de la compra por parte de un fondo noruego de 8.000 millones de euros en Letras del Estado italiano, la reciente adquisición de la aerolínea Ita Airways por parte de Lufthansa, sus acuerdos por 10.000 millones de euros con Arabia Saudí o el interés que suscita la mayor acería de Europa, la ILVA de Taranto (sur).

«En enero he hecho 73 horas de vuelo porque se que cada hora, cada acuerdo y país visitado significa abrir puertas a nuestras empresas (…) El mundo ha vuelto a mirar con interés a Italia. El mérito no es mío, sino de nuestras empresas y trabajadores, pero ahora hay un Gobierno que quiere dar la mayor credibilidad y estabilidad», alegó.

Por eso, lamentó, que su investigación por el «Caso Al Masri» es, a su parecer, «un daño a la nación».

En cualquier caso, aseguró no sentirse desmoralizada: «No pretendo rendirme ni un milímetro mientras la mayoría de los italianos esté conmigo». EFE

