Meloni convoca un consejo de ministros para reactivar los centros de migrantes en Albania

Roma, 23 dic (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó para este lunes un consejo de ministros para reactivar desde enero los centros de deportación de migrantes en Albania, después de que la Justicia italiana haya impedido su funcionamiento.

En la reunión, anunció este domingo la mandataria, participarán el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en videoconferencia desde Kosovo, y los ministros del Interior, de Defensa y de Asuntos Europeos, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto y Tommaso Foti.

Piantedosi informará sobre las llegadas por mar, que han experimentado un fuerte descenso este año: 65.000 frente a 153.000 en 2023.

Meloni pretende reactivar después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo los dos centros que Italia ha construido en Albania, con el beneplácito del primer ministro de este país, el socialista Edi Rama, desde los que pretende repatriar rápidamente a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central que no tengan derecho al asilo.

«Me parece que el Tribunal Supremo esencialmente ha coincidido con el Gobierno italiano en el hecho de que es derecho de los gobiernos establecer cuál es la lista de países seguros, mientras que los jueces pueden entrar en cada caso individual», añadió Meloni.

Esto porque la Justicia italiana no convalidó el arresto de los migrantes en dos de los envíos a Albania, de 17 y 8 migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, alegando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, y ahora el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie.

El Supremo dictaminó que los jueces no pueden «reemplazar» al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre qué países son seguros, pero todavía tienen derecho a no aplicar las instrucciones del Gobierno si, en casos específicos, un estado no es seguro para una persona migrante en particular.

Tras las sentencias de la Justicia, por las que los migrantes regresaron a Italia, el Gobierno había decidido reducir su personal dentro de los centros de retención.

En una entrevista publicada este lunes, Piantedosi aseguró que los centros para inmigrantes en Albania «están listos y serán muy útiles para acelerar los procedimientos de reconocimiento de protección a quienes tienen derecho a ella, pero sobre todo la repatriación de quienes no tienen derecho a ella».

Y confirmó que «la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado la posibilidad de una próxima reactivación de los centros que evaluaremos a partir de esta reunión». EFE

