Meloni defiende, tras ser investigada, que en cuestión de seguridad «no hay pasos atrás»

3 minutos

Roma, 29 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este miércoles que «cuando están en juego la seguridad de la nación y los intereses de los italianos, no hay lugar para pasos atrás».

Meloni realizó estas declaraciones tras resultar investigada junto con otros miembros de su Gobierno por la liberación del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

«Nuestro compromiso de defender a Italia continuará, como siempre, con determinación y sin vacilaciones. Cuando están en juego la seguridad de la nación y los intereses de los italianos, no hay lugar para pasos atrás. Adelante por nuestro camino», escribió la mandataria en sus redes sociales.

Fue la propia Meloni la que anunció este martes en un vídeo en sus redes sociales que estaba siendo investigada por el caso de Osama al Masri por el fiscal general de Roma, Francesco Lo Voi, junto al ministro de Justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario de Gobierno, Alfredo Mantovano.

La Justicia busca esclarecer los hechos que llevaron a la liberación y repatriación de Al Masri, que había sido detenido en la ciudad italiana de Turín (noroeste), y si los investigados incurrieron en los delitos de encubrimiento y de malversación, ya que el buscado por la CPI fue llevado a Trípoli a bordo de un avión estatal italiano.

En un videomensaje, Meloni declaró que La Haya no envió la orden de detención al Ministerio de Justicia italiano, tal y como prevé el protocolo, por lo que el Tribunal de Apelación de Roma decidió no convalidarla.

«Entonces, este sujeto libio en territorio italiano, mejor que dejarlo libre, nosotros decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por motivos de seguridad, con un vuelo como sucede en otros casos similares», explicó.

Meloni recibió el apoyo de su partido y de sus socios de Gobierno, mientras que la oposición exige que, a pesar de la investigación, se den explicaciones sobre la liberación del libio en el Parlamento como estaba previsto.

«Anoche, junto con el vídeo (de Meloni), nos informaron que los ministros Piantedosi y Nordio no vendrían a informar sobre el asunto Al Masri. Es otra humillación más al Parlamento. El Gobierno no debe pensar en eludir sus responsabilidades porque el Parlamento no ha sido abolido», criticó el portavoz de los senadores del Partido Demócrata (PD), Francesco Boccia.

Tras la inscripción en el registro de investigados, se procederá a la investigación preliminar en el Tribunal de ministros que decidirá en un plazo de 90 días si archiva el caso o devuelve los documentos a la fiscalía para que pida al Parlamento autorización para proceder, ya que los políticos gozan de inmunidad.

Esto es lo que le ocurrió a Matteo Salvini en el caso Open Arms, cuando el Senado votó a favor de enviarlo a juicio, algo que en estos momentos sería imposible ya que Meloni cuenta con una amplia mayoría.

El primer ministro y su Ejecutivo, por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, no son investigados por las fiscalías sino por un tribunal especial de jueces, denominado Tribunal de Ministros, que existe en cada distrito del Tribunal de Apelación EFE

ccg/mr/rml