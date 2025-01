Meloni no sabe si se volverá a presentar en 2027 porque es «un trabajo muy duro»

Roma, 9 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este jueves que no sabe si se representará como candidata a las próximas elecciones generales, previstas en 2027, porque es «un trabajo muy duro».

«No lo sé. Este es un trabajo muy duro, es una decisión que tomaré cuando tenga que tomarla, valorando también los resultados que he conseguido», aseguró la líder de Hermanos de Italia en la rueda de prensa de resumen del año.

Y agregó: «Sabéis que no me aferro a la silla: si puedo ser útil, intento ser útil, si no puedo ser útil, actúo en consecuencia», respondiendo a una periodista que le preguntó si descarta volver a presentarse en 2027.

Meloni también negó, en la rueda de prensa de casi tres horas, haber leído los libros de Antonio Scurati sobre el dictador fascista Benito Mussolini y haber visto la serie basada en uno de sus libros ‘M. El hijo del siglo’.

«No he visto una serie de televisión y lamentablemente no he podido leer ningún libro que no sea el PNNR (el documento Plan de Recuperación y Resiliencia sobre el uso de los fondos europeos) desde hace más de dos años», respondió.

Y agregó: » Un día volveré a hacer cosas que hacen los humanos y que actualmente no me lo puedo permitir y debo decir que los echo de menos». EFE

