Mensaje de Bukele «confirma» el interés de avalar la minería en El Salvador, dice ONG

2 minutos

San Salvador, 28 nov (EFE).- Una organización comunitaria de El Salvador señaló el jueves que una publicación del presidente Nayib Bukele sobre la prohibición de la minería metálica en el país es una confirmación de sus intenciones de revertir dicha veda, situación que han venido denunciando en los últimos años.

«El reciente anuncio presidencial sobre minería metálica confirma la veracidad de nuestra denuncia sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica a pesar de estar prohibida por ley», indicó en una comunicado la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).

Bukele publicó el miércoles en su cuenta de X que es «¡absurdo!» que en su país esté prohibida la minería metálica y que la explotación de las reservas naturales de oro podría generar un «desarrollo económico y social sin precedentes» con una minería «moderna y sostenible».

En El Salvador, la minería de metales está prohibida desde 2017, cuando el Congreso aprobó una ley por considerar que dicha práctica afectaría el bienestar de los salvadoreños por la contaminación que genera.

A juicio de ADES, perteneciente a la localidad de Santa Marta (norte) y reconocida por la oposición de sus habitantes a la minería, esta publicación de Bukele «también demuestra que estos intereses extractivistas están detrás de la persecución» contra sus líderes comunitarios.

Esto en referencia al proceso penal que han enfrentado cinco de sus miembros por supuestamente cometer un asesinato en el contexto de la guerra civil (1980-1992), cuando presuntamente pertenecían a un grupo guerrillero.

«Santa Marta y ADES llamamos a todo el país a cerrar filas por el agua, el medio ambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones, gravemente amenazadas por la posible reactivación minera», dice el comunicado.

ADES apuntó que «la minería metálica es inviable en el país y que «es totalmente falso que la minería genera empleos de calidad para la gente y reactiva las economías locales».

«La minería ‘verde’, ‘sostenible’ o ‘en armonía con el medio ambiente’ NO EXISTE. A pesar de los avances tecnológicos, hasta ahora no se ha encontrado otra forma de extraer los minerales que no sea utilizando enormes cantidades de agua y de químicos tóxicos como cianuro o mercurio», advirtió ADES. EFE

