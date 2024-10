Miércoles, 25 de septiembre de 2024 (17:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Israel dice que se prepara para una incursión terrestre en el Líbano

Jerusalén, 25 sep (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, dijo este miércoles que los ataques aéreos sobre Líbano están preparando el terreno para una posible incursión terrestre israelí contra Hizbulá, después de que el Ejército convocara a dos brigadas para realizar «misiones» en el norte. Halevi detalló que la posible «maniobra» israelí consistiría en entrar en pueblos del sur de Líbano que el grupo chií «ha convertido en una gran base militar», para destruir la infraestructura del grupo en la zona.

ISRAEL LÍBANO

Israel sigue bombardeando el Líbano y dice haber atacado más de 100 «objetivos» de Hizbulá

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel dijo este miércoles haber atacado desde la madrugada más de un centenar de «objetivos» del grupo político y paramilitar Hizbulá en el Líbano, donde ya se superan los 550 muertos desde el lunes. Israel interceptó por primera vez en su historia un misil de largo alcance lanzado por Hizbulá contra Tel Aviv, según el Ejército. El grupo chií, por su parte, dijo que estaba dirigido contra la sede del Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí, localizado a las afueras de la ciudad.

ISRAEL LÍBANO

El líder supremo de Irán afirma que la muerte de comandantes no arrodillará a Hizbulá

Teherán (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este miércoles que la muerte de comandantes en los ataques israelíes de los últimos días en el Líbano «no arrodillará» a la milicia libanesa Hizbulá, aliada de Teherán, en lo que es su primera referencia a la crisis en ese país. “Algunas de las fuerzas eficaces y valiosas de Hizbulá fueron asesinadas, lo que sin duda causó daños a Hizbulá, pero no fue el tipo de daño que podría arrodillar al grupo”, aseguró Jameneí en un encuentro con veteranos de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, informó la agencia estatal IRNA.

ISRAEL PALESTINA

Israel continúa con sus ataques en Gaza y deja casi 30 muertos en las últimas 24 horas

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí continúa con sus bombardeos sobre la Franja de Gaza y en las últimas 24 horas mató al menos a 28 personas, según el recuento de los hospitales que publica diariamente el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.Los ataques dejaron además 85 personas heridas. Desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, hace más de once meses, 41.495 personas han muerto y más de 96.000 han resultado heridas en el devastado enclave palestino, sometido a constantes bombardeos.

MÉXICO ESPAÑA

Sheinbaum no invitó al rey por no responder a la carta de López Obrador sobre la conquista

Ciudad de México (EFE).- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que no invitó al rey de España, Felipe VI, a su ceremonia de investidura, el 1 de octubre, porque el monarca no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista. «Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación», expuso Sheinbaum en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin tacha de «error fatal» el llamamiento de Zelenski a imponer la paz a Rusia

Moscú (EFE).- El Kremlin tachó este miércoles de «error fatal» el llamamiento hecho ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de imponer la paz a Rusia.»Esta es una profunda equivocación que inevitablemente tendrá consecuencias para el régimen de Kiev», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Zelenski, que acusó también a Moscú de planear ataques contra tres centrales nucleares, subrayó que la única opción para cesar las hostilidades en Ucrania es obligar a Rusia a aceptar la paz.

UCRANIA GUERRA

Las tropas rusas toman importante localidad en Donetsk y comienzan el asedio de Vuhledar

Moscú (EFE).- El Ejército ruso ha tomado una importante localidad en la región ucraniana de Donetsk, Ukrainsk, y también ha comenzado el asedio del bastión de Vuhledar, en el punto de mira de Moscú desde el comienzo de la guerra.La conquista de Ukrainsk, ciudad de poco más de 10.000 habitantes, fue confirmada en la televisión rusa por el jefe de la república popular de Donetsk, Denís Pushilin.Ukrainsk se encuentra a unos 24 kilómetros de Pokrovsk, el nudo de comunicaciones que es el principal objetivo de la actual ofensiva rusa en el Donbás.

UE TECNOLÓGICAS

Google denuncia a Microsoft ante Bruselas por imponer su propia plataforma en la nube

Bruselas (EFE).- La multinacional estadounidense Google presentó este miércoles una denuncia contra Microsoft ante la Comisión Europea por supuestas prácticas anticompetitivas al imponer a sus clientes su propia plataforma de servicios de nube, Azure, en detrimento de las de otras firmas. En un comunicado, Google afirma que las características de las licencias de Microsoft impiden que las empresas europeas puedan trasladar sus trabajos a las plataformas de nube de sus rivales a pesar de que «no existen barreras técnicas para hacerlo» y, si lo hacen, aplica un incremento del precio del 400 %.

ALEMANIA PARTIDOS

La cúpula de Los Verdes alemanes dimite como consecuencia del fracaso en Brandeburgo

Berlín (EFE).- Los dos copresidentes de Los Verdes, Ricarda Lang y Omid Nouripour, anunciaron este miércoles su dimisión como consecuencia del fracaso de la agrupación en las elecciones en el estado federado de Brandeburgo, donde los ecologistas se quedaron fuera del parlamento regional. En el estado federado de Brandeburgo, en el este de Alemania y que rodea Berlín, Los Verdes se quedaron por debajo del umbral del 5 % necesario para entrar en el Parlamento.

UE LOBO

Los Veintisiete respaldan rebajar la protección del lobo con el voto en contra de España

Bruselas (EFE).- Los países de la Unión Europea respaldaron este miércoles la iniciativa para rebajar el estatus de protección del lobo, de «estrictamente protegido» a únicamente «protegido» en línea con la propuesta de la Comisión Europea, en una votación en la que España ha votado en contra. Una mayoría de Estados miembros se mostró a favor de este cambio en una reunión a nivel de embajadores en la que Irlanda también se ha opuesto, mientras que Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica se abstuvieron, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

