Migrantes y activistas se manifiestan en mexicana Tijuana ante toma de protesta de Trump

Tijuana (México) 19 ene (EFE).- Un grupo de migrantes mexicanos y activistas se manifestaron este domingo en la ciudad fronteriza de Tijuana, previo a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, como una forma de rechazo a sus amenazas de deportación masiva y las políticas antimigrantes que pretende impulsar.

Las manifestantes se reunieron en la zona de la playa, donde el muro fronterizo desemboca en el mar del océano Pacífico, un lugar muy representativo para la población migrante, en donde los activistas también llevaron una piñata con las características de Trump, a la que de manera simbólica le dieron unas nalgadas en alusión «a su actitud de niño malcriado», dijo Sergio Tamai, director de la organización Ángeles Sin Fronteras.

El activista compartió a medios que «esta es una forma simbólica y pacífica de decirle a Donald Trump que no estamos de acuerdo con sus amenazas de deportaciones masivas y para pedirle que trate bien a nuestros connacionales mexicanos que radican del otro lado de la frontera, en las distintas ciudades de Estados Unidos».

Por su parte, José María García Lara, director de la Alianza Migrante de Tijuana, aseguró que muchas de las deportaciones que se lleven a cabo con Trump se realizarán de manera ilegal, además que esto acarrearía un conflicto mayor en la franja fronteriza, aunado a la separación fronteriza que esto también generaría.

«El sacar de manera intempestiva a los mexicanos residentes en Estados Unidos y que no están de forma regular, va a crear un gran problema porque va dejar familias separadas, va a generar mucho conflicto en la zona fronteriza mexicana y es muy probable que muchos de los que sean deportados van a intentar cruzar nuevamente, ya que sus familiares van a quedar allá», expresó.

El activista resaltó que, durante la pasada administración de Donald Trump (2017-2021), no se realizaron tantas deportaciones como se había mencionado, por lo que en esta ocasión no entendía el «por qué ahora decide deportar a miles de mexicanos a nuestras zonas fronterizas, por eso le pedimos que no las realice, principalmente para que no separe familias».

García Lara también destacó que Trump debe tomar en cuenta que muchos de los mexicanos que están en Estados Unidos, «son personas de trabajo, que han logrado una estabilidad y una economía estable contribuyendo con impuestos en ese país y, a la vez, generando recursos para nuestro país México».

Finalmente señaló que, para la protección de los migrantes en Estados Unidos, ya hay varias organizaciones que están trabajando en ello ante las posibles detenciones de camino al trabajo o escuelas.

Sin embargo, agregó que «desde México les pedimos que sean muy cuidadosos con todo lo que se viene, porque será muy fuerte, nosotros lamentamos mucho la situación que está generando este nuevo gobierno que va a entrar, pero solo eso, que se cuiden mucho». EFE

