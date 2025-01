Milei dice que la batalla por la libertad «no está ganada» y pide no «bajar los brazos»

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad «no está ganada» y no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales «abracen las ideas de la libertad».

«Nuestra batalla no está ganada», dijo Milei en un discurso ante el plenario, en el que dijo que «si bien la esperanza ha renacido» esa lucha no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente «vuelvan a abrazar las ideas de la libertad» y aseguró que hasta entonces, no se deben «bajar los brazos».

Milei, que participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial (WEF) tras asistir en 2024 apenas un mes después de su investidura, indicó que, desde entonces, ya no se siente solo porque el mundo «ha abrazado a la Argentina» y su país ha sido «ejemplo mundial de responsabilidad fiscal», «de cómo terminar con el problema de la inflación» y «de una nueva forma de hacer política».

También, añadió, porque a lo largo de este año ha encontrado «compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta» entre los que ha citado al «maravilloso» Elon Musk, la «feroz dama italiana» Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele, el israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en EEUU.

«Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad», agregó.

Ante un auditorio prácticamente lleno, en cuya primera fila estaba sentada su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, el mandatario acusó al Foro de Davos, pero también a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, de promover la ideología ‘woke’, que calificó de «siniestra y asesina».

«Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad», añadió, al tiempo que aseguró los organismos multilaterales de crédito «han sido un brazo extorsivo» y muchos estados nacionales, y en particular la UE, «han sido y son un brazo armado».

En su discurso se dirigió a los líderes del mundo, tanto empresariales, como políticos y de organismos internacionales, a los que aseguró que las fórmulas políticas de las últimas décadas «han fracasado» y «están colapsando sobre sí mismas» y «el guión de los últimos cuarenta años se ha agotado».

«Es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo, consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar», añadió.

Tras asegurar que eso es lo que está haciendo Argentina, «volver al liberalismo», y confiar en que es lo que hará Trump en EEUU, invitó a hacerlo a todas las grandes naciones del mundo libres, a las que pidió «frenar a tiempo lo que, a todas las luces, es un sendero que conduce a la catástrofe».

«Lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente», concluyó, en alusión al lema del presidente republicano. EFE

