Miles se manifiestan frente al cruce de Rafah para rechazar desplazamiento de palestinos

Ali Mustafa

Rafah (Egipto), 31 ene (EFE).- Miles de ciudadanos egipcios se manifestaron este viernes frente al paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, en respuesta a los llamamientos lanzados por los partidos políticos para expresar su rechazo a los intentos de desplazar a los palestinos, propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En varias zonas de Egipto se vieron decenas autobuses que transportaban a un gran número de participantes en dirección a la provincia del Norte del Sinaí, donde se ubica Rafah, donde los manifestantes levantaron consignas como “No al desplazamiento del pueblo palestino” y “No a la liquidación de la causa palestina”, además de ondear las banderas de Egipto y Palestina.

Uno de los manifestantes de esta concentración organizada por iniciativas gubernamentales es Ahmed al Hegawy, de 34 años, ingeniero procedente de la provincia del Norte de Sinaí, que aseguró a EFE ha ido al cruce para rechazar el desplazamiento y apoyando la posición de Egipto.

La lucha palestina

El pasado miércoles, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmó que el desplazamiento de la población palestina es una injusticia en la que Egipto no participará y defendió la creación de un Estado palestino independiente basado en la solución de los dos estados.

En su discurso, el mandatario egipcio remarcó que «la solución no es evacuar a los palestinos de su tierra», sino que se debe apoyar «la solución de dos estados para la seguridad de ambos (Palestina e Israel)», así como la seguridad y estabilidad de la región de Oriente Medio.

Al Sisi realizó estas declaraciones días después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza a países árabes de alrededor, como Jordania y Egipto, planteamiento que ambos países rechazaron.

Al Hegawy indicó que «si el desplazamiento puede ser una solución pacífica que pondría fin a la guerra, podemos proponer también desplazar la identidad ocupante (Israel) a los países europeos o occidentales».

Igualmente, espera que no se le imponga a Egipto esta opción pero, de todas maneras, «los palestinos son nuestros hermanos y son bienvenidos aquí, siempre, pero por el interés de que siga la lucha por la causa palestina, rechazamos esta propuesta».

Uda Ahmed, de 25 años y propietario de un supermercado, dijo a EFE que es su primera vez en Rafah y que en el caso de que haya desplazamiento de palestino, eso significará «la pérdida de la causa palestina y esa es su última esperanza».

«Soy un ciudadano normal y corriente, no entiendo mucho de política, no sé cuál sería la solución adecuada y pacífica para ellos. Pero sé que no el desplazamiento y no creo que se imponga sobre Egipto- Egipto es fuerte con su pueblo, Ejercito y presidente», afirmó.

Otro de los manifestantes, identificado como Ramadán Mohamed Tawfik, de 54 años y de la provincia de Fayum (al sur de El Cairo), aseveró a EFE que, tras escuchar las palabras de Trump, sólo puede decir que los palestinos sí son bienvenidos a Egipto, pero «no esta manera», es decir, desplazándolos.

Trump insiste a Egipto y Jordania

Trump insiste en la idea de que los palestinos de la Franja de Gaza se trasladen a Egipto y Jordania, llegando incluso a sugerir que los líderes de esos países podrían aceptar la propuesta, pero ambos jefes de Estado lo han rechazado.

«Ojalá acepte a algunos», dijo Trump en referencia a Al Sisi, y añadió: «Les hemos ayudado mucho y estoy seguro de que él nos ayudaría. Es amigo mío. Está en una zona muy complicada del mundo, para ser honestos, una región difícil, como dicen. Pero creo que lo haría, y creo que el rey de Jordania también lo haría».

Esta manifestación se produce en un día en el que la Unión Europea volvió a desplegar este viernes su misión civil EUBAM Rafah en ese paso fronterizo entre Egipto, Gaza e Israel para ayudar a gestionar el tránsito de personas desde la Franja, incluidas las que tratamiento médico, anunció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

Medios israelíes informaron, además, de que el cruce, que estaba cerrado desde el pasado mayo cuando los israelíes ocuparon la parte palestina del paso, podría abrir para el traslado de heridos a Egipto en el marco del alto el fuego en vigor entre Israel y el grupo palestino Hamás.EFE

