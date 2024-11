Ministro alemán de defensa mantiene negativa a entregar a Ucrania misiles de largo alcance

(Actualiza la anterior noticia sobre declaraciones de Borrell con otras de varios ministros europeos).

Bruselas, 19 nov (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reiteró este martes que su país mantiene su negativa a entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance Taurus porque «nada ha cambiado» desde el punto de vista de Berlín y la «situación» y las «circunstancias» son «las mismas».

A su llegada al Consejo de ministros comunitarios de Defensa, Pistorius dijo además, sobre la llamada entre el canciller Olaf Scholz y el presidente ruso, Vladímir Putin, que no fue «tan eficaz como todos habríamos esperado», dados los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas, pero que sirvió para mostrar que el Kremlin no está dispuesto a negociar ni interesado en la paz.

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen hoy coincidiendo con los mil días de invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Escucharán de su homólogo ucraniano, Rustem Umiérov, la situación en el frente.

El titular estonio, Hanno Pevkur, celebró que la Unión Europea ya haya conseguido producir un millón de rondas de munición para ser entregadas a Ucrania, una cifra que la UE se comprometió a lograr en un primer momento entre marzo de 2023 y 2024, pero para la que finalmente ha necesitado más tiempo.

El ministro estonio también expresó el apoyo de su país a que Ucrania use armas de largo alcance occidentales contra objetivos en territorio ruso, algo a lo que se refirió también el titular sueco, Pal Jonson, que reiteró que Estocolmo respalda que Ucrania utilice armas occidentales contra objetivos en territorio ruso.

Sobre el futuro tras las elecciones estadounidenses del grupo Ramstein, utilizado para coordinar la ayuda militar internacional a Ucrania, el ministro de Países Bajos, Ruben Brekelmans, dijo que el grupo Ramstein hasta el momento ha sido un formato «muy exitoso» con el que le gustaría continuar.

«Para mí, una plataforma no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es proporcionar apoyo militar a Ucrania, y creo que Ramstein es un buen formato para ello, pero también estoy abierto a cualquier otra alternativa», expresó.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que la UE debe continuar su respaldo a Ucrania sin esperar a las decisiones que pueda tomar el republicano Donald Trump cuando sea investido presidente de Estados Unidos en enero.

“Los europeos no pueden estar en modo reactivo. No pueden sentarse a esperar lo que vayan a hacer los estadounidenses y luego reaccionar (…). No podemos estar esperando a que Trump decida. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que continuar”, indicó Borrell a su llegada al último Consejo de ministros comunitarios de Defensa que preside antes de que concluya su mandato.

El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que “no corresponde a los europeos producir municiones y a la OTAN organizar la defensa de Europa”, sino que “los europeos tienen que tener sus propias responsabilidades».

“Los europeos tienen que organizar su defensa, ciertamente dentro de la OTAN, pero construyendo sus propias capacidades estratégicas”, especificó, y abogó por “construir un pilar europeo dentro de la OTAN”.

Borrell informó de que el gasto militar de los países de la UE ha aumentado un 30 % desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, mientras que el año pasado la cifra de gasto militar de los Estados miembros alcanzó los 326.000 millones de euros.

También señaló que los países de la UE, juntos, están cerca del objetivo de invertir un 2 % de su PIB en gasto militar: “Estamos en el 1,9 %”, comentó.

