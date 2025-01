Ministro de Interior de Guatemala presenta denuncia por espionaje en su contra

Ciudad de Guatemala, 7 ene (EFE).- El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez, denunció este martes ante el Ministerio Público (Fiscalía) haber sido víctima de una estructura de espionaje que le dio seguimiento y publicó fotografías suyas en las redes sociales.

Jiménez explicó en una rueda de prensa que el pasado 23 de diciembre fue fotografiado y la imagen compartida en una cuenta de la red social X que es utilizada para publicar mensajes contra funcionarios del Gobierno, periodistas y activistas.

“Me siento amenazado porque si me persiguen y me pueden tomar una fotografía, un francotirador me puede disparar”, indicó Jiménez a su salida de la Fiscalía, donde interpuso la denuncia.

El titular de la cartera del Interior agregó que la denuncia es por espionaje y seguimiento ilegal, detallando que se puede tratar de una estructura ilegal que se dedica a vigilar a “personas de cierto perfil”.

La cuenta donde se publicó la fotografía de Jiménez se nombra ‘Yes Máster’ y en enero de 2024, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, denunció esta página por espionaje.

En 2023, este perfil de X fue señalado en un informe de la Unión Europea como la “cuenta madre” de una red de ataques y desinformación. EFE

