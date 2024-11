Ministro taiwanés de Medioambiente lamenta su ausencia de COP29 por presión de China

Taipéi, 8 nov (EFE).- El ministro taiwanés de Medioambiente, Peng Chi-ming, aseguró este viernes que no podrá asistir a la próxima Cumbre de la ONU para el Cambio Climático (COP29) debido a presiones políticas de China, que considera a la isla autogobernada como una provincia rebelde.

En declaraciones ante la prensa extranjera, Peng lamentó la ausencia de Taiwán en la mesa de negociaciones entre Estados durante el principal foro político sobre el clima, que se celebrará en la capital de Azerbaiyán, Bakú, del 11 al 22 de noviembre.

“El tema principal son las negociaciones y Taiwán no puede unirse a ellas. Es una lástima para nosotros. En esta ocasión, desde el Ministerio de Medioambiente tenemos algunas personas que acudirán, pero yo no puedo unirme porque soy el ministro. Sé que si asisto no me permitirán participar en la reunión por razones políticas”, aseveró el funcionario isleño, quien no adelantó el número de personas que integrarán la delegación taiwanesa.

En cualquier caso, Peng y el resto de miembros de su equipo seguirán las reuniones de la COP29 desde una sala de reuniones ubicada en la sede del ministerio, en donde permanecerán conectados “desde la tarde hasta la noche”, señaló.

La participación de Taiwán en foros y organismos internacionales se ha visto fuertemente restringida en los últimos años debido a la oposición de China, que ha marcado la “reunificación” entre el continente y la isla como una de sus máximas prioridades.

Peng, quien participó en las Cumbres del Clima de la ONU hasta en once ocasiones como representante del sector privado, recalcó que es “muy raro” que un ministro de Medioambiente no pueda participar en ellas, especialmente por el lugar de Taiwán en la cadena global de suministro de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores.

“Queremos hacer las cosas bien y espero que, algún día, pueda acudir a una COP como ministro”, sentenció Peng. EFE

