Miradas críticas contra la OMC

Diciembre de 1999 en Seattle: la OMC hizo frente a los altermundialsitas. (swissinfo.ch)

Ante el décimo aniversario de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Comunidad de Trabajo de las mayores ONG suizas lanza críticas contra esa institución.

Una encuesta realizada en América Latina, África y Asia muestra las profundas contradicciones entre comercio y desarrollo.

En el sondeo de opinión lanzado por la Comunidad de Trabajo (CT) fueron consultadas 16 organizaciones no gubernamentales (ONG), institutos, entidades asociativas y redes de Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay.



Estas agrupaciones son contrapartes de la CT, que en Suiza congrega a seis de las más importantes ONG de desarrollo helvéticas: Swissaid, Acción de Cuaresma, Helvetas, Caritas, Pan para el Prójimo y la Obra de Ayuda Protestante (EPER).



"Un trabajo de más de 9 meses", explica Michel Egger, de la Comunidad de Trabajo, uno de los promotores del estudio que ve la luz del día este miércoles en Berna.



"Una bella aunque nada simple aventura", precisa al iniciar su diálogo con swissinfo.



Egger advierte que una síntesis de las conclusiones será enviada a las autoridades federales.



El análisis de la encuesta, denominada Diez años de la OMC vistos desde el sur, constituye el material de base de un seminario de dos días que se inicia este miércoles 1° de junio.



En él participan 16 de estas organizaciones de sur, de las cuales, seis vienen de América Latina.

Voces críticas

El estudio comienza con un análisis de las causas del mal funcionamiento del comercio internacional, se plantea luego qué tipo de comercio para qué modelo de desarrollo y trata de avanzar hacia propuestas alternativas al modelo vigente.



"El problema no está tanto en las relaciones comerciales sino en las formas como éstas se establecen", considera Rafael García Mora, de Acción Cultural Loyola de Bolivia.



El mantenimiento de prácticas desleales y la importación de productos extranjeros que rompen la cadena de producción nacional, destruyen empresas nacionales e inducen a procesos de "desindustrialización", tal como lo enfatizan contrapartes mexicanas.



No faltan las críticas a la OMC y a los organismos de Breton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), debido al establecimiento de reglas antidemocráticas; la falta de transparencia; el establecimiento de tratados bilaterales y regionales que van por encima del derecho de los gobiernos y los Estados; y por imponer planes económicos y financieros que no favorecen a amplios sectores de la población.

"Reubicar al comercio"

El estudio señala además, que "hay que reubicar al comercio en su justo lugar", que éste debe ser considerado "como un medio y no un fin", "que se deben priorizar los acuerdos regionales" y que "hay que reformular la OMC", reduciendo su influencia internacional.



"La alternativa es un cambio profundo que implica salir de los esquemas actuales del modelo neoliberal", sentencian Zacarías Calatayud y María Ramos, de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) de Bolivia.



El estudio intenta anticipar algunos cursos probables de acción para las ONG tanto del sur como del norte. Para las primeras, el trabajo de sensibilización, información y educación de la población aparece como un desafío clave. Para las segundas, el aumento de su influencia hacia los gobiernos de los países "ricos" para que escuchen más las voces del sur.



El objetivo sería ejercer mayor presión sobre las multinacionales –basadas en general en los países del norte- "para limitar su poder, crear más transparencia y corregir los aspectos negativos de sus actividades en los países del sur", dice el documento.

Contribución para la reflexión

Michel Egger considera que la encuesta es presentada en un momento muy apropiado. "Hay una real actualidad, ya que se cumplen los primeros 10 años de ese organismo internacional y nos encontramos a pocos meses de la Conferencia Ministerial de Hong-Kong de diciembre próximo", señala.



Por otra parte, en julio, los diferentes Estados deben pronunciarse de cara a ciertos puntos de la agenda de ese cónclave, "lo que habla de una coyuntura propicia" para hacer escuchar nuestras voces.



Adicionalmente, no hay que olvidar, subraya Egger, que se arrastran las consecuencias del fracaso de la Cumbre de Cancún de septiembre del 2003.



"Sentimos que transitamos un momento de la historia donde estamos llegando a un cierto límite en lo económico y lo ideológico", enfatiza.



En este marco, la encuesta se perfila como "una contribución seria para la reflexión", enriquecida "por el aporte de nuestras contrapartes del sur", lo que le da "una mayor legitimidad y fuerza a nuestro propio trabajo" de información y sensibilización en Suiza. Con esta iniciativa, "ganamos en coherencia entre lo que se dice y se propone, entre lo que se hace en el terreno y lo que hacemos aquí", concluye Egger.



swissinfo, Sergio Ferrari

Datos clave La Comunidad de Trabajo de las ONG helvéticas presenta una encuesta crítica sobre la labor de la OMC, elaborada con 60 contrapartes de más de 30 países, entre ellos ocho de Latinoamérica. Una síntesis de las conclusiones será presentada a las autoridades federales. Fin del recuadro

Contexto El proceso de elaboración de la encuesta duró 9 meses. El cuestionario de base fue enviado a 120 contrapartes de las ONG de la Comunidad

de Trabajo. Más de la mitad lo respondió.



Los resultados se presentan al público en un momento político oportuno, según los portavoces de la CT. Dado que este año se realiza una Conferencia Ministerial de la OMC en Hong-Kong, luego del fracaso de la cumbre anterior en Cancún, en septiembre del 2003.



El estudio propugna una reforma de fondo de ese organismo internacional. Llama a democratizar los procesos de negociación y asegurar más transparencia en los mecanismos de toma de decisión.



Las ONG sugieren abrir la OMC a la sociedad civil, mejorando el acceso a la información.



Algunas ONG del sur solicitan que se les otorgue el estatuto de observadoras. Fin del recuadro

