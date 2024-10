Moreno: Gobierno juega «al trilerismo» con ley que incluye beneficios penales para etarras

Bruselas, 8 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, acusó este martes al Gobierno central español de jugar «al trilerismo» con la ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitiría excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA.

«Creo que el Gobierno de España debería actuar siempre con máxima transparencia en cada uno de los proyectos de ley y de las iniciativas que presenta en las Cortes, y me parece que esto de jugar al trilerismo haciendo una serie de jugadas donde prácticamente nos ocultan información a los grupos no es positivo ni para la democracia ni para las instituciones», afirmó.

El político se pronunció en ese sentido en declaraciones realizadas en la sede del Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas, donde asiste hoy a la sesión plenaria de esta institución europea.

«A mí lo que me preocupa de todo esto es el empeño del Gobierno de faltar a la transparencia y a la verdad. Hay una intencionalidad clara por parte del Gobierno de ocultar en un proyecto de ley una fórmula que al final los diputados de distintas formaciones políticas han votado sin un conocimiento. Y creo que eso no es de recibo», recalcó.

Señaló que desde el grupo parlamentario del Partido Popular están trabajando «desde esta misma mañana» para ver «cómo ese error colectivo que se ha ido produciendo por parte de todos lo podemos subsanar».

«Es un error colectivo por parte de muchos grupos, incluso de los propios letrados, que no han sabido detectarlo, y de gente que son expertas en la materia, y lo que vamos a ver es qué nos permite vía Senado, vía Congreso, para revertir una situación en la que no estamos en absoluto de acuerdo y que evidentemente vamos a mover todas las fórmulas posibles desde el punto de vista jurídico y legislativo para que no vea la luz», manifestó.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advirtió este lunes de que la reforma de la Ley Orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE que iba a votar este martes el Senado permitirá a 44 presos etarras salir antes de prisión, de los cuales siete estarán en libertad en unos meses.

Esto se debe a la introducción en la Comisión de Justicia del Congreso de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El pleno del Congreso avaló el pasado 18 de septiembre por unanimidad la modificación de esta ley que supone la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE y busca adecuar la normativa española a la europea, al sistema europeo de información de antecedentes penales (Ecris).

Con 143 votos a favor, 100 en contra y 1 abstención el pleno del Senado acordó hoy la exclusión del orden del día de esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que llegó a este último trámite sin que ningún grupo presentase enmienda alguna. EFE

