Moreno Bonilla afirma que contratos con sanidad privada son una cuestión «administrativa»

3 minutos

Bruselas, 8 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, aseguró este martes que los contratos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con la sanidad privada son una cuestión «administrativa», y ofreció la «máxima colaboración» con cualquier investigación que se pueda producir sobre ese asunto.

El político se pronunció en ese sentido tras ser preguntado por la decisión de un juzgado de Sevilla de admitir a trámite una denuncia del PSOE por supuesta malversación y prevaricación en los contratos de la Consejería de Salud de la Junta con la sanidad privada, y por el anuncio del Partido Socialista de Andalucía de que va a pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre dichos contratos.

«Nosotros no tenemos ningún problema. Esto es una cuestión, desde nuestro punto de vista, por lo que nos dicen los propios informes, administrativa y, por tanto, es una cuestión administrativa en la que nosotros hemos facilitado, cosa que no pasaba antes, toda la información al propio Partido Socialista para que tenga constancia», dijo en declaraciones a la prensa en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas.

Añadió que el PSOE «está en libertad de hacer lo que considere oportuno dentro de su política de confrontación y de ataque permanente al Gobierno de Andalucía».

En cualquier caso, afirmó que la admisión a trámite de la denuncia por el juzgado es solo «un trámite».

«A partir de ahí, máxima colaboración, como no puede ser de otra manera, con cualquier investigación que se pueda producir y por nuestra parte no tenemos ningún problema y no tenemos ninguna preocupación de colaborar con todo aquel que quiera tener información y más transparencia», expuso.

Según el PSOE, la denuncia está relacionada con la adjudicación de unos 300 millones de euros por contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de la covid y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.

Respeto a la Audiencia de Madrid

La Audiencia de Madrid ordenó este lunes al juez Juan Carlos Peinado que acote su investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y expulse del procedimiento el rescate de Globalia, aunque respaldó que siga indagando en su supuesta relación con las empresas de Juan Carlos Barrabés.

Interrogado por esa cuestión, Moreno Bonilla dijo que no tiene «ninguna opinión al respecto».

«Respeto lo que la Audiencia de Madrid ha dictado. No soy yo ni experto ni miembro y, por tanto, no tengo nada que opinar sobre eso», expuso. EFE

jug/cat/ah

(vídeo)(foto)