Mulino pide al Parlamento avanzar en la reforma del seguro social y en reducir el Estado

Ciudad de Panamá, 2 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este jueves al Parlamento unicameral avanzar en la reforma del seguro social, que tildó de impostergable, y en la aprobación de leyes que achiquen el Estado, al que describió como hipertrofiado e ineficiente.

El futuro del país depende de la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS), dijo Mulino ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, al ofrecer el tradicional discurso de inicio de legislatura y recalcar que su Administración presentó en ese sentido el pasado 6 de noviembre un proyecto cuya aprobación, con o sin cambios, se ha ido demorando para detrimento del país.

La Caja del Seguro Social está inmersa desde hace años en una crisis administrativa y financiera, que amenaza con liquidar a uno de los dos subsistemas de pensiones.

El proyecto impulsado por el Gobierno, que incluye elevar en tres años la edad de jubilación -hasta los 65 los hombres y 60 las mujeres-, en un 3 % la cuota patronal, así como un aporte anual adicional del Estado de cerca de 1.200 millones de dólares, está siendo muy criticado por analistas y diputados, que acusan una falta de data clara que la sustente, al tiempo que los sindicatos izquierdistas la rechazan.

Mulino señaló que si los legisladores quieren impulsar una reforma fiscal para sacar de allí los fondos que requiere la seguridad social, que lo digan claramente y demuestren que esa medida «es suficiente para salvar» la CSS y no un paliativo más.

«Esto no se trata de una reforma fiscal so pretexto de no abordar los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social, que no se resuelven con más impuestos», dijo el presidente, tras reiterar que el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo «no está escrito en piedra».

El jefe del Estado también pidió a los diputados aprobar una nueva Ley de Carrera Administrativa, como un «primer paso» para reducir el tamaño del Estado y que se acceda a la función pública por mérito, no por amiguismo.

«Todos debemos producir más con menos burocracia, es insufrible vivir con la panda de vagos (en los ministerios y otras instituciones públicas) vegetando a costa de los panameños a través de sus impuestos», aseveró Mulino.

En ese sentido, el jefe del Estado mencionó como uno de los logros de su Administración, que comenzó el 1 de julio pasado y finalizará en 2029, la «reducción de 1.300 millones» en gastos.

«Al final de este año tendremos menos funcionarios, ministerios y secretarías (…) el dinero ahorrado lo utilizaremos para las obras que la gente necesita», afirmó.

Destacó además que la reducción de gastos abonará para que el país mantenga el grado de inversión, dinamizándose así la economía «para que la incertidumbre se transforme en prosperidad y confianza de un futuro mejor».

La economía de Panamá, que se espera cierre 2024 con un alza del 2,5 % como máximo, registra este año un frenazo frente al 2023, cuando se expandió un 7,3 %. EFE

