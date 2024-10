Navarra insta a la UE a adoptar medidas de protección de la industria renovable

3 minutos

Bruselas 9 oct (EFE).- El director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez García, declaró en el pleno del Comité Europeo de las Regiones que es «imprescindible la puesta en marcha de políticas específicas de protección de la industria renovable» en el debate previo a la adopción del dictamen del plan europeo de energía eólica.

Pérez García señaló en su intervención que Navarra observa «con preocupación» cómo el negocio de las renovables se enfrenta a una constante debilidad en el volumen de negocio y la rentabilidad, a pesar de que su comunidad autónoma es «uno de los principales nodos europeos de la industria de la energía renovable, destacando actualmente por su alta representatividad en la oferta eólica y solar, y contando con empresas líderes mundiales en ambos sectores».

«Vemos cómo componentes que hace unos años se fabricaban en nuestra región ahora se producen en países a un coste considerablemente inferior», indicó Pérez García.

Por ello, el director general navarro instó a la Unión Europea (UE) a crear una etiqueta «Made in and by Europe» que establezca la obligación de un contenido local mínimo en los componentes de los aerogeneradores, tal y como, según argumentó, se lleva a cabo actualmente en países como Brasil, China, Estados Unidos e India, entre otros.

Por su parte, el director general de Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Zitelli Ferrari, señaló en el mismo debate que «resulta fundamental implicar adecuadamente» a los entes regionales y locales, «y con su ayuda a la ciudadanía», en los proyectos de energía eólica «teniendo en cuenta el impacto significativo de éstos en la ordenación del territorio y del espacio marítimo».

Zitelli Ferrari indicó que «es clave» que las autoridades regionales y locales estén «estratégicamente implicadas» en el desarrollo de estos proyectos para agilizar los trámites y facilitar todos los aspectos «que estén en sus manos» y asegurar así que se cumplen adecuadamente todas las normativas.

Además, quiso agradecer la incorporación al dictamen de algunas propuestas de la Región de Murcia para contribuir a un impulso «sostenible y eficaz» de la energía eólica.

En esta línea, el ponente del Comité Europeo de las Regiones en este debate, Andries Gryffroy, señaló que se debe «trabajar mano a mano de manera transfronteriza en una estrategia organizada de abajo hacia arriba» puesto que «lo que puede ser una buena idea en una región puede no serlo en otra».

Además de ello Gryffroy también hizo hincapié en que en esta materia también se debe tener en cuenta la directiva sobre la protección de las aves.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Leudelange (Luxemburgo), Lou Linster, instó a simplificar los permisos para obtener la aprobación para construir parques eólicos.

«En Luxemburgo hacen falta 7 años para obtener los permisos», señaló Linster. EFE

