Noboa y González intensifican su campaña en Ecuador a dos semanas de los comicios

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 25 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su principal rival, la candidata del correísmo Luisa González, intensifican sus campañas a dos semanas de las elecciones y en medio de la persistente polémica por la «vicepresidenta encargada» que el gobernante nombró por decreto para que se haga cargo de la Presidencia mientras él realiza actividades proselitistas.

Ambos políticos, que mantienen una amplia ventaja en intención de voto de los otros 14 candidatos, según un sondeo que publicó la encuestadora Comunicaliza este viernes, recorrieron este sábado varias ciudades del país y tienen previsto hacer lo mismo a lo largo del domingo.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

González empezó su jornada en la provincia costera de Manabí, donde había estado la tarde y noche del viernes, y luego se trasladó hacia Los Ríos, también la costa del país.

Durante su paso por la ciudad de Babahoyo, la candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), volvió a tachar a Noboa de «mentiroso» y prometió «devolverle la dignidad a los ecuatorianos».

«Vamos a quitar la violencia por paz, pero cuando hablo de construir la paz, es la que, sí, implica mano dura contra los violentos, contra los que nos extorsionan y matan, pero la paz no puede hacerse si no existe justicia social, si no hay empleo», aseguró.

«Gracias por la fe y la esperanza que le ponen a este proyecto de revivir el Ecuador. Lo vamos a lograr, vamos a sacar adelante a nuestro país, tenemos todo para vencer», señaló.

Por su parte, Noboa amaneció en la provincia costera de Santa Elena, en donde tiene su residencia personal, y salió a correr en compañía de su candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto; su esposa, Lavinia Valbonesi, y varios candidatos a la Asamblea Nacional (Parlamento) por su partido Acción Democrática Nacional (ADN).

Luego se dirigió hacia el norte, a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde encabezó una caravana y fue parte de un mitin en el que aseguró que estaba «muy cerca» de «ganar en una vuelta».

«Vamos a sellar este triunfo, vamos a darle al pueblo la tranquilidad que necesita cuatro años más, para que nuestros niños tengan la tranquilidad y la paz para crecer, para que se pueda invertir finalmente en deporte, se pueda invertir para que nuestros jóvenes de Esmeraldas tengan una oportunidad de trabajar, de estudiar. Eso es lo que vamos a hacer», prometió encima de una tarima.

Por la tarde, en cambio, viajó hacia el otro lado del país, a la ciudad de Machala, capital de la costera provincia de El Oro, fronteriza con Perú. Según su agenda, el domingo tiene previsto estar las provincias de Los Ríos y Guayas y cerrar su tiempo de licencia como candidato con una caravana en la ciudad de Guayaquil.

En la mañana del lunes el candidato volverá a su rol como presidente tras encargar la jefatura de Estado a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, a quien designó por decreto como «vicepresidenta encargada» en reemplazo de la vicepresidenta titular, Verónica Abad, con quien está enfrentado desde la campaña por las elecciones de 2023.

Ese día también tiene previsto recibir al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, al que el Gobierno ha reconocido como presidente electo, quien llega también al país para reunirse con la comunidad venezolana.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados el próximo 9 de febrero a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a quienes ostentarán la Presidencia y Vicepresidencia, así como a los 151 asambleístas que compondrán la Asamblea y a cinco representaciones para el Parlamento Andino. EFE

cbs/sbb