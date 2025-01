Nuevo comunicado de ANFP contra sindicato de jugadores agudiza crisis en el fútbol chileno

Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El intercambio de duros comunicados ocurrido este miércoles entre el Sindicato de Futbolistas (SIFUP) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) agudizó la crisis que vive el fútbol chileno, a escasos diez días del inicio oficial de la temporada 2025 con el partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.

A primera hora, el SIFUP emitió una nota oficial en la que insistía en que la huelga anunciada dos semanas atrás por desacuerdo con las nuevas normas decididas en el Consejo de Presidentes de la ANFP seguía en vigor y que contaba con el apoyo de los jugadores de ambos equipos, dos de los más grandes del país.

“Hoy tenemos la certeza de los planteles de Colo Colo y Universidad de Chile de que no se jugará la Supercopa si no hay acuerdo con la ANFP. Cuando se llegue a acuerdo se cambiará, pero no hay avance”, anunció el presidente de la organización Gamadiel García.

A sus palabras volvió a responder la noche de este mismo miércoles el ente rector del fútbol chileno, que preside Pablo Milad, con un duro comunicado en el que insiste en que no reconoce como contraparte legítima ni a Gamandiel García, ni al tesorero de la SIFUP, Luis Marín.

Ambos «dejaron de ser interlocutores validos para esta Asociación, debido a sus constantes amenazas y descalificaciones personales expresadas en contra de este directorio, Consejo de Presidentes y sus clubes asociados, ante lo cual reiteramos que interpondremos las acciones legales pertinentes», afirmó la ANFP.

«Exigimos a los señores García y Marín transparentar sus reales intenciones, ya que los jugadores profesionales actualmente se encuentran entrenando en sus clubes con absoluta normalidad, cumpliendo con sus obligaciones laborales, disputando los partidos amistosos de pretemporada y recibiendo sus remuneraciones como corresponde, pese a haber anunciado una paralización hace mas de 10 días», agrega el texto.

La nota insiste, además, en solicitar la intervención del ministerio de Trabajo, ente que ya se pronunció en contra de la decisión de la ANFP de limitar el torneo de Segunda División a los futbolistas menores de 23 años al considerar que supone una discriminación aleatoria, ilegal e inconstitucional como también cree la SIFUP.

«Tal como informamos ayer, hemos solicitado a la Dirección del Trabajo iniciar un proceso de mediación, ante la imposibilidad de dialogar con los actuales representantes de dicho sindicato. Finalmente, reiteramos la disposición de la ANFP de cumplir con el mandato de los clubes expresado en la reunión del día de ayer, en orden a ejercer las acciones y coordinar los esfuerzos necesarios para evitar un daño mayor a cada una de las instituciones», concluye la nota

La SIFUP convocó el paro el pasado 3 de enero y aunque su detonante principal fue la resolución de la ANFP de reorganizar el campeonato de Segunda División, existen varios otros puntos de fricción entre ambas entidades, incluido el cupo de jugadores extranjeros.

“Nos tratan como un sindicato intransigente, cuando estas medidas las venimos pidiendo desde 2017. Me parece que está bastante equivocado”, respondió esta mañana García, quien se dijo abierto al diálogo pero firme en sus demandas.

“No voy a permitir torneos de 6 a 8 meses, que los jugadores de segunda viajen toda la noche y lleguen a comerse un pan pelado y que jueguen un partido. No vamos a nivelar para abajo como lo hacen varios equipos”, criticó.

Además del conflicto con la SIFUP, que mantiene en el aire la temporada 2025, la ANFP tiene varios otros frente judiciales y deportivos abiertos con los clubes que prolongan sombras sobre el próximo campeonato.

A día de hoy no se sabe qué equipos disputarán la Primera División B y la Segunda División, ya que Deportes Concepción denunció a su rival por el ascenso, Melipilla, por deudas en el pago de impuestos laborales, en una demanda que fue acogida y llevó a la expulsión del citado equipo del fútbol profesional, pero sin que se haya decidido que equipo asciende.

Tampoco se sabe donde jugará o si lo hará el club capitalino Barnechea después de que la ANFP le castigara con la pérdida de 40 puntos cuando luchaba por el ascenso a la Primera División y lo colocara en puestos de descenso al tercer y último escalón del fútbol profesional en Chile.

A ello se une la mala situación en el que se encuentra el combinado nacional, penúltimo en la fase clasificación para el Mundial 2026 y con muchas posibilidades de quedar fuera de los cupos de acceso directo a la referida cita en la próxima fecha FIFA, prevista para finales del mes de marzo. EFE

