ONG computa 138 nuevas excarcelaciones de «presos políticos poselectorales» en Venezuela

2 minutos

Caracas, 28 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo este sábado que 138 detenidos en el contexto de crisis poselectoral fueron excarcelados en las últimas horas en dos centros penitenciarios, así como en el anexo para mujeres de una de estas cárceles, ubicadas en el norte del país.

En la red social X, la organización no gubernamental indicó que, desde el viernes, familiares de estos presos confirmaron la excarcelación de 59 personas en Tocorón (estado Aragua) y de 79 en Tocuyito (Carabobo), de las cuales 19 son mujeres que estaban recluidas en el anexo femenino de esta prisión.

Sin embargo, la ONG denunció que a los excarcelados «se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados» y, de «no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional».

Al respecto, el exgobernador opositor César Pérez Vivas alertó de que el Gobierno «está obligando a los presos políticos excarcelados en las últimas horas a hacer publicidad de que fueron bien tratados en las cárceles, que les dieron atención médica y alimentos de calidad».

Aseguró que varios «están siendo obligados a presentarse en Caracas» a comienzos de enero para «asistir a un evento público donde deben decir que a ellos les pagaron para ir a protestas el 29 de julio o que (la líder opositora) María Corina (Machado) les ordenó ejecutar actos de violencia».

«Todo un libreto para seguir justificando la violencia oficial y el terrorismo judicial contra la ciudadanía. Deben seguirse presentando. No hay libertad plena. Es un protocolo para mantener bajo chantaje a esos ciudadanos que jamás han debido estar presos», agregó en X Pérez Vivas, miembro de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Hasta el pasado jueves y tras las excarcelaciones de las últimas semanas, la ONG Foro Penal computaba 1.849 «presos políticos», en su mayoría detenidos luego de los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado señalado como «fraudulento» por la PUD.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo recientemente a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía había informado de 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que la ONG no ha podido verificar este número en su totalidad. EFE

