Operación policial en Berlín por presuntos delitos «de motivación propalestina»

Berlín, 30 sep (EFE).- La Policía de Berlín registró este lunes cinco viviendas en diversas partes de la ciudad en el marco de una operación contra varias personas sospechosas de haber cometido «delitos de motivación propalestina», según anunció.

Un total de 125 efectivos, entre ellos investigadores de la división de delitos políticos de la Oficina Criminal de Investigaciones de Berlín, examinaron los domicilios de los sospechosos, según informaron la Policía y la Fiscalía en un comunicado conjunto.

Uno de estos es un joven de 18 años del que se cree que formaba parte del grupo de unos 40 individuos que el pasado 12 de septiembre irrumpió en un acto en el que participaba el senador de Cultura de Berlín, Joe Chialo, conocido por su apoyo a Israel.

El grupo, que portaba símbolos propalestinos, lanzó un trípode de micrófono en dirección al senador, aunque alcanzaron en su lugar a una mujer asistente al acto.

El adolescente está acusado por ello de desórdenes públicos y de lesiones en grado de tentativa.

Otro joven de 20 años es sospecho de un delito de desórdenes públicos por haber participado supuestamente el pasado 11 de julio en una manifestación cuyos participantes prendieron fuego a objetos del mobiliario urbano.

Otros dos hombres, de 31 y 40 años, están siendo investigados por dos posibles delitos de incitación al odio por comentarios realizadas en las redes sociales Instagram y Tiktok en octubre y diciembre del año pasado.

El primero de ellos había expresado supuestamente el deseo de que regresara Adolf Hitler y de que se produjera un nuevo Holocausto, mientras que el segundo había enaltecido presuntamente las acciones del grupo islamista Hamás como vía para alcanzar «un mundo islámico».

Finalmente, un joven de 25 años es sospechoso del uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales por haber publicado en Instagram un vídeo en el que un grupo de personas corea el lema «From the river to the sea, Palestina will be free» (Desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo] Palestina será libre).

Este eslogan popular en la lucha por los derechos palestinos ha sido clasificado por el Ministerio del Interior alemán como una enseña de Hamás y como un llamamiento a la eliminación del Estado de Israel.

Mientras que algunos tribunales han ratificado esta interpretación, otros jueces alemanes han fallado que el lema puede ser interpretado de muchas formas posibles y no se puede atribuir exclusivamente a Hamás, por lo que es de esperar que la cuestión haya de ser dirimida en instancias superiores. EFE

