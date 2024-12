Orpo: «Debemos ser capaces de frenar la superioridad de Rusia en el frente de Ucrania»

2 minutos

Helsinki, 19 dic (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó este jueves que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos deben ayudar a Ucrania a frenar la actual superioridad militar de Rusia en el frente, por lo que pidió a sus socios europeos un mensaje claro de unidad en el apoyo a Kiev.

«Debemos ser capaces de detener la superioridad de Rusia en el frente y, al mismo tiempo, reforzar la posición de Ucrania en la futura mesa de negociaciones», dijo Orpo a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra hoy en Bruselas, al que también asiste el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario finlandés subrayó que lo más importante en esta cumbre es enviar a Rusia un mensaje unánime y claro de que la UE seguirá apoyando a Ucrania, tanto militarmente como por otros medios.

Asimismo, dijo que la UE debe establecer una estrategia común en torno a tres prioridades: el eventual proceso de paz en Ucrania, el apoyo a Kiev y la cooperación con Estados Unidos.

Según Orpo, el resultado del proceso de paz debe ser tal que Rusia no salga ganadora de la mesa de negociaciones, porque si la paz no es aceptada por el pueblo ucraniano, no se resolverá el conflicto.

«Cuando se piensa en la paz, no se puede lograr sin la aprobación de Ucrania ni pasando por encima de la UE. Por lo tanto, es muy importante mantener una estrecha cooperación y un diálogo con la administración del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump», subrayó.

Orpo aseguró que los países occidentales han aprobado ya fondos de casi 60.000 millones de euros para apoyar a Ucrania en 2025 y señaló que, aunque Trump decidiera reducir la aportación de Estados Unidos, la UE tiene la capacidad de aumentar la suya con las ganancias de los activos rusos congelados.

«Todo el mundo debe entender que Rusia es una amenaza permanente y peligrosa para Europa y por eso debemos ser firmes en este apoyo a Ucrania, al tiempo que trabajamos de manera más eficaz para fortalecer la defensa de Europa», afirmó. EFE

