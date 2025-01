Países árabes condenan ataque de paramilitares a hospital en Sudán que dejó 70 muertos

3 minutos

El Cairo, 26 ene (EFE).- El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), organización que agrupa a las seis potencias económicas del golfo Pérsico, y el Gobierno de Arabia Saudí condenaron este domingo el ataque lanzado ayer por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el Hospital Saudí de Al Fasher, en el oeste de Sudán, que dejó 70 muertos.

El secretario general del CCG, Jassim al Badawi, expresó en un comunicado su «enérgica condena» ante el ataque contra el hospital, una acción que «representa una violación flagrante y grave de las leyes internacionales, los tratados y las resoluciones de la ONU, que exigen la protección de los civiles y las instalaciones civiles, incluidas las instalaciones sanitarias».

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

Hizo un llamamiento «a la necesidad de proporcionar plena protección al personal médico y a las instalaciones sanitarias de Sudán para que puedan desempeñar plenamente sus funciones humanitarias, especialmente a la luz de las duras condiciones que experimenta el hermano pueblo sudanés».

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores saudí denunció este ataque en Al Fasher, capital de Darfur Norte, y rechazó «este tipo de violaciones» y subrayó la «necesidad de proteger al personal sanitario y humanitario».

Asimismo, destacó «la importancia de actuar con moderación, evitar los ataques contra civiles y adherirse a los compromisos contraídos en virtud de la Declaración de Yeda (sobre la protección de civiles en Sudán), firmada el 15 de abril de 2023».

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó hoy que el ataque causó 70 muertos y 19 heridos, entre pacientes y acompañantes.

«El ataque se produce en un momento en que el acceso a la atención sanitaria ya está gravemente limitado en el estado debido al cierre de instalaciones sanitarias tras intensos bombardeos. El Hospital Materno Docente Saudí, el único que funciona en Al Fasher, presta servicios de ginecobstetricia, medicina interna, cirugía y pediatría, además de un centro de estabilización nutricional».

Aunque el director de la OMS no atribuyó a ningún actor este ataque, el gobernador de Darfur, Minni Arko Minawi, acusó ayer a las FAR de lanzar este acción, aunque los paramilitares no han reaccionado hasta el momento ante esta información.

Al Fasher, el último bastión del Ejército en el oeste de Sudán, está bajo asedio de las FAR desde hace meses, y ha sido escenario de grandes ataques con armas pesadas contra barrios residenciales, mercados e incluso campos de desplazados.

Este ataque tiene lugar en paralelo al avance de las tropas del Ejército de Sudán que buscan cercar a los paramilitares en Jartum, donde ayer anunciaron la toma de una refinería al norte de la capital, mientras que un día antes se hicieron con el cuartel general de la comandancia de las Fuerzas Armadas en la capital, en poder de los paramilitares desde el inicio del conflicto.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones para integrar a los paramilitares en el Ejército en el contexto de una transición política en el país tras el derrocamiento del presidente Omar al Bashir en 2019. EFE

ijm/amr/jac