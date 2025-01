Países Bajos quiere reevaluar estatus de refugiados sirios y forzar retornos en futuro

La Haya, 10 ene (EFE).- El Ministerio de Migración y Asilo de Países Bajos, liderado por la ultraderechista Marjolein Faber, mantuvo este viernes su intención de revisar el estatus de asilo de los sirios, para enfocarse en una política de retorno, tanto voluntaria como forzosa, “tan pronto como sea posible”, cuando se aclare la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Asad.

El Gobierno neerlandés, que incluye a la derecha radical, quiere reevaluar el estatus de asilo de los sirios, para que los solicitantes de asilo regresen activamente a Siria. “Para ser claros: nos enfocaremos en el retorno (…) Ayudaremos, en la medida de lo posible, a los sirios que quieran regresar ahora», señalaron al canal neerlandés RTL Nieuws fuentes del Ministerio.

Además del retorno voluntario, se contempla el forzoso, aunque no queda claro si esto afectará a los solicitantes de asilo que aún esperan su permiso de residencia, o también a los refugiados sirios que ya estén asentados legalmente en el país. «Al igual que Alemania y otros países, nos aseguraremos de que, tan pronto como sea posible, procedamos con retornos forzosos», añadió.

En Alemania, se planea devolver a sirios que, por ejemplo, no tengan trabajo o no hablen alemán.

No obstante, cualquier decisión en este sentido no tendrá lugar de forma inmediata, sino una vez se aclare la situación en Siria y el rumbo de la transición política tras la caída de Al Asad a principios de diciembre. «En este momento, la reevaluación y posterior revocación de permisos en Países Bajos no está en discusión. La reevaluación solo ocurrirá cuando haya una comprensión clara de la nueva situación», subrayaron las fuentes.

Desde el 9 de diciembre pasado, existe una «moratoria»: no se procesan nuevas solicitudes de asilo, pero tampoco se obliga a aquellos a quienes se denegó el asilo a abandonar el país, aunque tampoco se ha deportado a sirios en los últimos años debido a la falta de seguridad en el país y porque Países Bajos rompió todos los lazos diplomáticos con el régimen de Al Asad.

Ya en octubre, antes de la caída de Al Asad, Faber había anunciado que identificará “zonas seguras” en Siria para devolver a los solicitantes de asilo que sean de esas áreas, mientras evalúa la posibilidad de revocar el permiso de residencia a refugiados sirios ya asentados legalmente.

No obstante, ese plan había quedado paralizado a la espera de que se aclare el cambio de régimen en Siria y a que el Ministerio neerlandés de Exteriores declare “seguro” el territorio sirio. Además, deben hacerse acuerdos con las autoridades sirias para que acepten a los refugiados retornados de forma forzosa y tampoco está claro si la embajada neerlandesa en Damasco será reabierta.

Preguntado por este asunto, un portavoz de la Comisión Europea subrayó que Bruselas está “supervisando constantemente la situación de seguridad en Siria”, que sigue siendo “inestable”, y advirtió de que “si bien todos los refugiados tienen derecho al retorno, este debe ser voluntario, seguro y digno”.

Actualmente, unos 150.000 sirios viven en Países Bajos. EFE

