Padilla alarga el ‘boom’ de los futbolistas españoles en México

Madrid, 7 ene (EFE).- Con el fichaje de Álex Padilla por el Pumas, la Liga mexicana alargará el ‘boom’ de futbolistas españoles que engrosan las filas de los clubes de un país en el que nombres como Óliver Torres o Sergio Canales comandan una lista que suma diez miembros para el inicio del torneo clausura que comienza el próximo 11 de enero.

Padilla, ya en México tras salir del Athletic cedido, será uno de los porteros del Pumas y mantiene la tendencia de los clubes mexicanos de hacerse con los servicios de jugadores españoles. Además de Canales y de Torres, ambos del Monterrey, Álvaro Fidalgo (América), Unai Bilbao (Tijuana), Rubén Duarte (Pumas), Borja Bastón (Pachuca), Aitor García (Juárez), Fran Villalba (Santos Laguna) y Óscar Whalley (Guadalajara).

En menos de una semana, el balón echará a rodar y el Club América, campeón de los últimos clausura y apertura, será el rival a batir. Enfrente estarán tal vez dos de los jugadores españoles más destacados, Óliver Torres y Sergio Canales, que en el Monterrey rozaron el título del último apertura que terminó en diciembre de 2024: perdieron la final frente al Club América y dejaron buenas sensaciones. Canales cerró el torneo, entre la fase regular y los ‘play off’, con diez goles. Óliver Torres, marcó tres.

Padilla se incorporará a un club, el Pumas, que no pudo pasar de los cuartos de final. Reforzará una portería que el ya ex jugador del Athletic tiene ganas de ocupar: «Cuando me llegó la opción de defender la portería de Pumas, no me lo pensé y aquí estoy», tras aterrizar en México. «Para mí es muy importante el reto. Es uno de los equipos más grandes de México. Es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo», apuntó.

Peleará por hacerse con un hueco en el once con Julio González y Gil Alcalá, los guardametas del Pumas que más han contado para el técnico Gustavo Alberto Lema. Padilla se incorporará a la pretemporada y no tendrá muchas sesiones de entrenamientos para demostrar a su nuevo entrenador que puede ser titular. Probablemente, deberá ganárselo con el tiempo.

De Lángara y Regueiro a Butragueño: México, un imán histórico para el fútbol español

La historia de los jugadores españoles en el fútbol mexicano es alargada y muchos nombres ilustres han jugado en un país en el que algunos han tenido más suerte que otros. Por ejemplo, uno de los pioneros, Isidro Lángara que en los años 40 del siglo pasado vistió la camiseta del Real Club España, En ese club en ganó una Copa México (1944), una Liga de Primera División (1945) y además marcó un total de 105 goles en tres temporadas para convertirse en un ídolo.

Antes dejó su sello Luis Regueiro, uno de los mejores jugadores del Real Madrid de los años 30 y que abandonó España por culpa de la Guerra Civil (1936-1939). Se estableció en México y se inscribió en la Liga Mayor con el Club Deportivo Euzkadi, que se disolvió tras el fin de la contienda. Después, participó tres años más en la Liga de México entre 1940 y 1943 aunque se desconocen con exactitud los datos de su paso por el Club Asturias, el Club América y el Real Club España.

Otros nombres ilustres del fútbol español formaron parte de equipos mexicanos. El madridista José Martínez ‘Pirri’, terminó su carrera en el Puebla (1980-1982). Fue compañero del barcelonista Juan Manuel Asensi, que además de en el Puebla, también jugó en el Oaxtepec.

La ‘Quinta del Buitre’ del Real Madrid también dejó su sello. Emilio Butragueño abrió el camino tras fichar por el Atlético Celaya en 1995. Hizo un ‘efecto llamada’ y tras el delantero del Real Madrid, Míchel y Rafael Martín Vázquez siguieron su camino y también ficharon en esa época por el Atlético Celaya.

También aparecieron por México Carlos Muñoz (Puebla), Javier Manjarin (Atlético Celaya y Club Santos Laguna), Pep Guardiola (Dorados de Sinaloa) y José Mari Bakero (Veracruz). Todos participaron del ‘boom’ de finales de los noventa y principios del siglo pasado que ha tenido su renacimiento en las últimas temporadas, en las que el fútbol mexicano se ha convertido en un imán para los jugadores españoles. EFE

