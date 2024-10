Palestinos tristes por la muerte de Sinwar y sin mucha esperanza de que la guerra termine

5 minutos

Gaza/Jerusalén, 18 oct (EFE).- Varios palestinos de la ciudad gazatí de Rafah mostraron a EFE su tristeza por la muerte del máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, y sus dudas de que con su fallecimiento Israel ponga fin a su ofensiva contra Gaza, que causó más de 42.000 muertos.

«Realmente estoy triste por él. El hombre vivió como luchador y prisionero y murió en el campo de batalla. Eso ya es suficiente como testimonio de su orgullo y dignidad», cuenta a Efe un palestino desplazado, que como el resto de los preguntados por EFE, no quiso revelar su identidad.

Tropas de la brigada 828 que operaban en la zona de Tel al Sultan en la ciudad meridional gazatí de Rafah identificaron el miércoles a varios sospechosos en el área, según la última versión del Ejército israelí.

En concreto, eran tres milicianos «que huían de una casa a otra en un intento de escapar» y que, según la versión castrense, «dispararon a los soldados y les lanzaron granadas, a lo que los uniformados respondieron y sus disparos alcanzaron a los milicianos»

Tras el enfrentamiento, en el que un hombre armado «resultó herido en la mano y un soldado fue gravemente herido», dos de los milicianos se dirigieron a un edifico y Sinwar a otro, según el portavoz militar Nadav Shoshani.

«Yahya al Sinwar huyó solo a un edificio, donde nuestras fuerzas inspeccionaron la zona utilizando un dron», precisó Shoshani, que explicó que ese avión no tripulado tomó las imágenes del líder de Hamás sentado en un sofá, en las que se le ve lanzando una tabla de madera contra el dron.

Localizados los combatientes, un tanque disparó contra los edificios, pero como se hacía de noche y no había mucha luz, las tropas no regresaron hasta la mañana siguiente, cuando identificaron el cuerpo del líder de Hamás, Yahya Sinwar».

Orgullo y tristeza por la muerte de Sinwar

«Nos sentimos orgullosos y tristes por la noticia del martirio de Abu Ibrahim Sinwar, porque fue un luchador y un resistente frente al Ejército israelí. Tenía voz en el campo de batalla y en los medios de comunicación», cuenta otro gazatí a EFE.

Un tercer palestino, que tampoco quiere desvelar su identidad, opina en el mismo sentido que «el asesinato de Yahya Sinwar es un motivo de orgullo para Palestina, para el mundo entero y para toda esta nación».

Sinwar fue encontrado con documentos, cuyo contenido no ha sido desvelado, un chaleco antibalas, una pistola y 40.000 séqueles (10.000 euros), según voceros castrenses.

Según Shoshani, creen que estaba en la superficie porque estaba moviéndose de un escondite a otro, ante la cercanía de las tropas y que pretendía dirigirse a la denominada zona humanitaria de Mawasi.

¿La muerte de Sinwar traerá el fin de la guerra?

«Lo más importantes para los israelíes era asesinar a Sinwar, asesinar a Sinwar, solo hablaban de Sinwar. Pues bien, ya ha muerto. Y ahora qué, ¿Van a terminar la guerra?», se pregunta el primer desplazado preguntado por EFE, antes de asegurar que ya han «sacrificado demasiado» y que lo único que quiere es regresar al norte, donde el Ejército le obligó a huir de su casa.

«Hemos sido desplazados. Nuestras casas se han ido. Nos han destruido. No tenemos futuro», agregó.

En sus primeras declaraciones tras la identificación del cadáver del líder de Hamás, el primer ministro palestino, Benjamín Netanyahu, aseguró que su muerto supone «el comienzo del día después de Hamás», pero advirtió que la guerra continuaría hasta conseguir todos los objetivos, entre los que citó el regreso de lo rehenes que todavía permanecen en manos del grupo palestino.

Para un cuarto civil consultado por Efe, la guerra no terminará con el fallecimiento del máximo responsable de Hamás.

«Por supuesto que no, porque esta es una guerra contra la causa palestina, no por el liderazgo palestino. Se ha atacado y asesinado a líderes antes y la guerra no ha terminado hasta ahora. Esta es una guerra dura y feroz y debemos permanecer unidos para enfrentar al ejército israelí», dice.

Según el tercer palestino consultado, la desaparición de Sinwar empeorará la situación.

«Creo que la guerra será aún más feroz. En los próximos días, se verá la fuerza de esta resistencia palestina y su enfrentamiento con el enemigo será de la manera más fuerte posible y, si dios quiere, pondrá fin a esta agresión y levantará el sufrimiento de este pueblo palestino oprimido», sentencia.

Sobre el posible reemplazo de Sinwar, sólo el cuarto de los civiles consultados se pronuncia, asegurando que no cree que de momento se designe un sucesor. Para este civil, posiblemente esperen a que termine la guerra y a que la situación vuelva a su cauce antes de dar ese paso. EFE

amb-sga-jfu/pddp