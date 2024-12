Palmarés de la 37 edición de los Premios de Cine Europeo

1 minuto

Lucerna (Suiza), 7 dic (EFE).- ‘Emilia Pérez’, el musical mexicano del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante que transiciona a mujer, fue este sábado el triunfador de los 37 Premios de Cine Europeo, donde se llevó los cuatro galardones en los que estaba nominado: mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actriz, para Karla Sofía Gascón.

— Mejor película: ‘Emilia Pérez’.

— Mejor dirección: Jacques Audiard, por ‘Emilia Pérez’.

— Mejor actriz: Karla Sofía Gascón, por ‘Emilia Pérez’.

— Mejor actor: Abou Sangare, por ‘Souleymane’s Story’.

— Mejor guion: Jacques Audiard, por ‘Emilia Pérez’.

— Mejor cinta de animación: ‘Flow’, de Gints Zilbalodis.

— Mejor documental: ‘No other land’, de Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra y Hamdan Ballal.

— Premio al Descubrimiento Europeo: ‘Armand’ (La tutoría’).

— Mejor cortometraje: ‘The man who could not remain silent’, de Nebojša Slijepčević.

— Premio de la Audiencia Joven Europea: ‘The remarkable life of Ibelin’, de Benjamin Ree.

— Premio a la Cooperación Internacional: Labina Mitevska.

— Premio a la Trayectoria: Wim Wenders.

— Premio al Logro Europeo: Isabella Rossellini. EFE

