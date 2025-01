Paramilitares admiten pérdida de zonas en Jartum, pero prometen revancha contra Ejército

Jartum, 31 ene (EFE).- El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo alias ‘Hemedti’, admitió este viernes haber perdido algunas zonas de Jartum tras la toma del Ejército sudanés en una guerra que les enfrenta desde hace casi dos años, aunque prometió revancha.

En un inusual vídeo, Hemedti reconoció que las tropas sudanesas controlan la ciudad de Jartum Norte, vecina a Jartum, la refinería de Yelei, además del edificio de la comandancia general del Ejército en la capital sudanesa.

Igualmente, quiso mandar un apoyo a sus seguidores para no desanimarles: «El pensamiento no debe ser sobre lo que tomaron, sino sobre lo que queremos recibir (…) Ellos estaban con nosotros dentro de Jartum, en Al Muqran, el Banco de Sudán, la sede de Armas Estratégicas y la zona de Kafouri, y les expulsamos y les expulsaremos de nuevo, pero esta vez no es como la anterior. Queremos liberar áreas específicas y no quiero explicar más».

En las últimas dos semanas, los paramilitares han ido perdiendo zonas estratégicas que fueron conquistando durante la guerra.

La principal fue Wad Madani, ciudad en el estado de Al Yazira, así como Jartum Norte, lo que permite a las tropas sudanesas estrechar el cerco sobre los paramilitares en la capital del país africano.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones para integrar a los paramilitares en el Ejército en el contexto de una transición política en el país tras el derrocamiento del entonces presidente Omar al Bashir en 2019.

Desde entonces, los paramilitares se encuentran en varias zonas de Sudán, entre las más importantes Jartum y la región de Darfur, en el oeste del país.EFE

