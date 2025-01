Partido venezolano MAS considera un «error» abstenerse en comicios previstos para 2025

Caracas, 20 ene (EFE).- El partido opositor de Venezuela Movimiento al Socialismo (MAS) calificó como un «gran error» no participar en los comicios previstos para este año en el país, luego de que la líder antichavista María Corina Machado dijera que hasta que no «entre en vigor» el resultado de las presidenciales no procede participar en «elecciones de ningún tipo».

«Anunciar que ya no se puede votar significa dejar a la gente sin alternativa, a menos que alguien tenga en sus manos una solución mágica», señaló el secretario general del MAS, Felipe Mujica, citado en una nota de prensa.

Sostuvo que las elecciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), gobernaciones y alcaldías, previstas para este año, exigen una «planificación clara y detallada».

Mujica indicó que en el pasado un sector «muy grande» de la oposición asumió la abstención como forma de lucha, pero «esto le sirvió al Gobierno, en múltiples oportunidades para ganar espacios políticos».

«Una cosa es que estemos conscientes de lo ocurrido en la elección presidencial del 28 de julio, de todas las dudas que aún se tienen y que deben ser despejadas, pero los procesos electorales establecidos en la ley hay que cumplirlos», señaló.

Además, dijo que la decisión de abstenerse es una propuesta de Machado que no fue consultada con ninguno de los sectores «políticos democráticos».

«Ella puede defender su argumento, está en su legítimo derecho, pero no puede imponerle a la sociedad un camino que no nos llevará a ninguna parte», apostilló.

El domingo, Machado dijo que hasta que no «entre en vigor» el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, que insiste ganó Edmundo González Urrutia, pese a que el resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro, no procede participar en «elecciones de ningún tipo».

«Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto», sostuvo la exdiputada en un video publicado en X.

El viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, se declaró en «sesión permanente», con el fin de analizar propuestas de partidos políticos recogidas por la chavista Asamblea Nacional para los comicios legislativos, regionales y locales, previstos para este año, entre otras votaciones.

Entretanto, el Frente Democrático Popular, plataforma que agrupa organizaciones políticas y sociales de izquierda, señaló que la «herida» del 28 de julio «sigue abierta» porque los poderes públicos siguen en «mora» con el país al no presentar «resultados verificables del pasado proceso electoral, que hasta que no se haga, estará bajo el manto de la duda y la ilegitimidad». EFE

