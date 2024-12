Pistorius dice que Rusia provoca como en tiempos de Guerra Fría en el mar Báltico

3 minutos

Berlín, 5 dic (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este jueves que Rusia provoca como en tiempos de la Guerra Fría, también en el mar Báltico, donde la presencia de la Armada rusa ha aumentado claramente y se han registrado varios incidentes, el más reciente entre un buque ruso y un helicóptero del Ejército germano denunciado esta semana por Berlín.

«Lo que puedo decir es que hay, y lamentablemente se trata de una evolución que venimos observando desde hace algún tiempo, un aumento de la presencia de buques militares y civiles rusos en el mar Báltico. La presencia está aumentando significativamente», señaló en una entrevista a la emisora ‘Deutschlandfunk’.

Pistorius añadió que a veces también está presente la Armada china, lo que demuestra «la importancia estratégica del mar Báltico para muchos, incluidos especialmente Rusia y China, también cuando se trata de eludir las sanciones».

Explicó que ha habido «repetidamente incidentes en el mar Báltico que resultan en disparos de advertencia al aire y al agua».

«Es un comportamiento que conocemos de la Guerra Fría, lamentablemente no es nada nuevo y está regresando, solo que parece y es más agresivo ahora», recalcó el ministro alemán de Defensa.

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, informó el miércoles en Bruselas de un incidente en el mar Báltico, cuando la tripulación de un barco ruso disparó munición de señalización contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas alemanas que se encontraba en una misión de reconocimiento.

Pistorius señaló que a menudo cazas rusos despegan y vuelan sobre el mar Báltico tras apagar la señal, para comprobar cómo y cuan rápido reaccionan los países de la OTAN, incluida Alemania.

Solamente después se enciende de nuevo la señal y se sabe quién «teníamos delante» en el aire, añadió.

«Desafortunadamente, hay que decirlo, este es el clásico comportamiento provocador que conocemos de los tiempos de la Guerra Fría», insistió.

«Esto me parece preocupante porque muestra lo importante que es el mar Báltico para Rusia y, al mismo tiempo, lo nerviosa que está Rusia. Y por eso es tan importante que estemos presentes en el mar Báltico, junto con los demás Aliados, y que no cejemos en nuestros esfuerzos», sostuvo Pistorius.

En este contexto, Baerbock anunció el miércoles más patrullas en el mar Báltico también para prevenir posibles sabotajes como ataques a cables de datos occidentales en el fondo del mar.

Pistorius afirmó al respecto que «no podremos controlar constantemente cada metro de una línea de comunicación o de energía en el fondo del mar del Norte o del mar Báltico».

«Pero lo que estamos haciendo, y estamos trabajando muy intensamente con los noruegos y los demás países escandinavos dentro de la OTAN, es proteger mejor la infraestructura submarina, garantizar una fotografía de la situación común, estar presentes y poder reaccionar rápidamente en el lugar una y otra vez para poder actuar antes de que pase algo», explicó.

«Pero eso sí, vemos exactamente lo que yo, y no sólo yo, vengo advirtiendo desde hace tiempo. Estamos experimentando una guerra híbrida, que todavía no es un ataque militar, pero es una amenaza para nuestra infraestructura, son ataques que no siempre pueden atribuirse inmediatamente a un perpetrador, pero que aún tienen un impacto en nuestras sociedades o incluso en nuestra seguridad», dijo. EFE

cae/cph/jac