Planas pide mancomunar los esfuerzos de puesta a disposición de vacunas para salud animal

Luxemburgo, 21 oct (EFE).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, puso el acento este lunes en la necesidad de «mancomunar» los esfuerzos de investigación y de puesta a disposición de vacunas contra enfermedades animales en la Unión Europea (UE).

«Lo que planteamos Francia y nosotros es la necesidad de mancomunar estos esfuerzos de investigación y de puesta a disposición», declaró Planas a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura y Pesca de los Veintisiete que se celebra entre hoy y el martes en Luxemburgo.

En esa cita, Francia y España han pedido introducir en la agenda un punto sobre las vacunas contra enfermedades animales.

En un documento, los dos países «reiteran su preocupación por la propagación simultánea de varias epizootias a gran escala, relacionadas principalmente con enfermedades transmitidas por vectores».

«Dadas las consecuencias sanitarias y económicas de estas enfermedades para los ganaderos, la disponibilidad de volúmenes suficientes de vacunas seguras y eficaces es un factor crucial para luchar contra la propagación de estas enfermedades, limitar su impacto y garantizar la seguridad del comercio de animales vivos», indica el texto.

Agrega que los bancos de antígenos y vacunas «son herramientas que, entre otras, pueden garantizar la respuesta y disponibilidad de las vacunas en toda la UE».

«Francia y España piden que se estudie un enfoque coordinado a escala de la UE para anticipar las necesidades de vacunas y trabajar para mejorar la disponibilidad (cantidades y plazos) de las vacunas para la sanidad animal», recoge el texto.

Planas, al llegar a la reunión, también destacó la importancia de que la Comisión Europea «mantenga el apoyo a las campañas de erradicación obligatoria, por ejemplo, en materia de tuberculosis bovina».

Por otro lado, los ministros mantendrán en la reunión un debate para proporcionar a la Comisión Europea directrices sobre la postura del club comunitario en el encuentro anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que se celebrará en Chipre en noviembre.

«En esa reunión no se discutirán las cuotas de atún rojo, que están vigentes hasta el año 2025. Dos países no pertenecientes a la Unión Europea pretenden reabrirlas ahora, pero la posición de la UE, y España la apoya, es que no se reabra en este momento esa discusión», comentó Planas.

También mencionó que ha habido «un incremento de las capturas accesorias y demás del atún rojo, que están en una buena situación».

«Pero esta discusión se hará en noviembre del año 2025», apuntó.

«Sobre el patudo, defendemos el mantenimiento de la cuota actual, me refiero a túnidos tropicales, y en lo que se refiere al pez espada, estamos de acuerdo con el plan de gestión en el Atlántico, que se introduzca un plan de gestión que nos permita su captura plurianual», expresó. EFE

