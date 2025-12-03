Suiza y Kazajistán firman acuerdo de gestión del agua

Gestión del agua: Suiza y Kazajstán firman un acuerdo Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Suiza y Kazajistán han firmado una declaración de intenciones para implementar la iniciativa de gestión del agua Blue Peace.

1 minuto

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Switzerland and Kazakhstan sign water management deal leer más Switzerland and Kazakhstan sign water management deal

Français fr Gestion de l’eau: la Suisse et le Kazakhstan signent un accord original leer más Gestion de l’eau: la Suisse et le Kazakhstan signent un accord

El objetivo de este proyecto es fomentar el diálogo político sobre los desafíos de la gestión del agua y la búsqueda de soluciones.

El memorando de entendimiento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores suizo, Ignazio Cassis, y su homólogo kazajo, Yermek Kocherbayev, durante una visita oficial a Berna, según el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE).

El acuerdo se refiere a la implementación de la segunda fase de la iniciativa Blue Peace Asia Central.

Esta iniciativa, aprobada por la Confederación en 2017, respalda los esfuerzos para transformar el agua, «una fuente potencial de tensión, en un motor de cooperación, estabilidad y desarrollo sostenible, gracias a una gestión transfronteriza más justa y eficiente, especialmente en un contexto de cambio climático», explica el DFAE.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos