Democracia en un clic

Wikipedia se fundó hace 20 años y en la actualidad es uno de los sitios web más visitados del mundo. ¿El libre acceso al conocimiento genera también impulsos democráticos?

Al principio, mucha gente creyó que Internet provocaría una ola de democratización en todo el mundo. La libre disponibilidad de información, las amplias oportunidades de participación, el intercambio ilimitado: solo parecía una cuestión de tiempo el que la libertad se extendiera también.

La enciclopedia online Wikipedia, que empezó su funcionamiento en la red el 15 de enero de 2001, parecía hacer realidad esa utopía. En sus veinte años de existencia, y a pesar de todas sus carencias, se ha convertido en un ejemplo modélico de proyecto colectivo, multilingüe, no comercial y pluralista, y en el único de su envergadura hasta la fecha.

Pero, ¿Wikipedia ha tenido también éxito en la promoción de la democracia en todo el mundo?

Wikipedia ha considerado siempre prioritario el acceso libre y universal a todo el conocimiento de la humanidad. Esta democratización del conocimiento, a la que todo el mundo podía también contribuir, supuso un cambio radical con respecto a las enciclopedias anteriores, que eran proyectos elitistas. Si todo el mundo tuviera acceso a la misma información, todos los ciudadanos y ciudadanas tendrían las mismas oportunidades de participar en los procesos políticos, según los cálculos realizados por la Fundación Wikipedia, que coordina el proyecto desde San Francisco.

Educación y democracia

Ahora sabemos que la democracia no inició, de manera automática, una marcha triunfal a lo largo de la historia mundial gracias a Internet. Es cierto que los medios de información se han democratizado, pero eso no ha dado lugar a ningún cambio en el poder político, afirma Sarah Genner. "Se habían creado unas esperanzas exageradas y se creía que el progreso tecnológico desplazaría casi automáticamente al poder político", señala la experta en medios de comunicación, que investiga actualmente el tema de la digitalización.

Genner está convencida de que hay muchos malentendidos en el debate sobre la democracia digital. En realidad, no hay una evolución en ninguna dirección determinada. "Con Internet se han democratizado las herramientas de publicación. Pero resulta que esto no lleva necesariamente a que el debate político sea más democrático y participativo". Además, existe el gran problema de que los efectos de la democratización son difícilmente demostrables.

Sarah Genner investiga en Zúrich la digitalización y su repercusión en la sociedad. Sarah Genner

Pero, sin duda, Internet ha supuesto un impulso: la movilización digital que tuvo lugar durante la Primavera Árabe, por ejemplo, fue un factor clave en los disturbios ocurridos en Oriente Medio. Aunque no se produjo una amplia oleada de democratización, el equilibrio político del poder se modificó durante los años siguientes.

Es precisamente en esta parte del mundo donde el dilema de Wikipedia se hace más evidente: se estima que hay 313 millones de personas que hablan el árabe como lengua materna, y otros 424 millones más que lo hablan como segundo o tercer idioma. Pero las versiones en árabe de Wiki suman menos de 2,5 millones de artículos, más o menos lo mismo que la versión en alemán, que está dirigida a una población tres o cuatro veces menor.

La plataforma es también un reflejo del nivel de educación y acceso a la Red. Genner identifica aquí un problema que se aplica a Internet en general y a Wikipedia en particular: la acumulación de conocimiento suele ocurrir donde ya existe una ventaja. Así, aumenta la brecha de conocimiento y con ella la desigualdad. Para Genner, Wikipedia es quizá el proyecto online a gran escala más democrático. Pero añade: "El 80% de Wikipedia ha sido escrito por el 1% de los usuarios, que son principalmente hombres blancos y cultos".

La censura como indicador

Aunque la influencia democrática de Wikipedia es difícil de cuantificar, hay pocas dudas de que existe: la censura de la plataforma lo atestigua.

"La censura de Internet se correlaciona con regímenes autoritarios", dice Genner. La difusión incontrolada de información, potencialmente perjudicial para los poderosos, conlleva el riesgo de incitación. Por eso, las élites del poder antidemocrático han querido siempre impedirlo bloqueando esas informaciones. Esto es válido para Wikipedia, pero no de manera exclusiva, señala Genner.

De hecho, el bloqueo del acceso a Internet ha demostrado ser una herramienta muy común, por ejemplo, durante manifestaciones o en momentos de agitación general. La atención se centra principalmente en las redes sociales, donde la información se puede difundir muy rápidamente. En caso de duda se corta el acceso.

Con Wikipedia la cuestión es diferente. No es la rapidez lo que caracteriza a la enciclopedia, sino la verdad y la autoridad en la materia. O incluso la mera existencia: lo que no está en Wikipedia no existe. A la inversa, esto también significa que lo que no debe existir a los ojos de los poderosos debe desaparecer de Wikipedia.

Hay ejemplos de censura, por ejemplo, que se han aplicEnlace externoadoEnlace externo principalmente a WikipediaEnlace externo. Mientras que en algunos países europeos la censura está dirigida contra artículos individuales, en otros lugares afecta a secciones enteras de la plataforma. Por ejemplo, Irán, que combate el separatismo kurdo en su propio país, bloqueó en el pasado el acceso a Wikipedia en lengua kurda. Y Turquía ha mantenido bloqueada toda la Wikipedia durante dos años y medio a raíz de un informe que abordaba el supuesto apoyo turco a las organizaciones terroristas en Siria, hasta que se levantó la prohibición a principios de 2020 tras una decisión del Tribunal Constitucional. En China, Wikipedia está completamente bloqueada desde abril de 2019.

Internamente, ¿es poco democrática?

Recientemente, la propia plataforma también ha sido objeto de críticas: en términos de contenido, Wikipedia está dominada por grupos exclusivos y elitistas de hombres y la diversidad no está suficientemente desarrollada (aunque esto puede variar considerablemente según la versión del idioma). La revista de tecnología WiredEnlace externo señalaba que la plataforma se encuentra en una encrucijada por esta razón. Si el equipo editorial no está diversificado, Wikipedia podría enfrentarse a problemas que afecten a su existencia.

Sin embargo, parece ser más grave el problema de la disminución del número de colaboradores. Cada vez son menos las personas dispuestas a escribir o actualizar artículos de forma voluntaria. Como consecuencia, esto hace que los artículos se vuelvan obsoletos o que se actualicen lentamente.

Queda por ver si el final está realmente cerca. La desaparición de Wikipedia ha sido profetizada con bastante frecuencia. Tras veinte años de existencia, el entusiasmo inicial ha disminuido un poco, pero las estructuras dentro de la plataforma se han adaptado una y otra vez.

Sin embargo, y a pesar de todas las críticas, si la comparamos con otras plataformas de alcance similar, Wikipedia tiene hoy una imagen relativamente respetable. El largo proceso de producción y la revisión de los contenidos por parte de varias personas son, en última instancia, la expresión de una imagen democrática, en comparación, por ejemplo, con las redes sociales, cuya influencia en la política ha causado un malestar creciente en los últimos años.

La posición destacada de Wikipedia adquiere así un lado problemático. Por otra parte, hace tiempo que rechazó las ofertas que le hicieron otras enciclopedias, producidas profesionalmente y sometidas a una tarifa de pago. En caso de que la plataforma pierda su relevancia, por ejemplo porque el número de contribuyentes siga disminuyendo o porque los constantes problemas de financiación empeoren, este competente transmisor de conocimiento podría enfrentarse a graves problemas.

Habría entonces que preguntarse quién llenaría el vacío dejado por Wikipedia. ¿Google, Apple, Facebook, Amazon? Candidatos sí lo son. Pero héroes de la democracia, más bien no.

Wikipedia y Suiza En el caso de Suiza, Wikipedia muestra su fortaleza al conectar áreas lingüísticas completas. Las versiones en alemán, francés e italiano se encuentran entre las 10 mejores de la plataforma por el número de artículos. De este modo, los suizos tienen acceso a contenidos que no habrían podido producir por su cuenta. Sin embargo, lo que mejor funciona son las contribuciones específicas. En Suiza, la cuestión de la diversidad de la plataforma dio lugar al proyecto "Mujeres pEnlace externoaEnlace externorEnlace externoaEnlace externo WikipediaEnlace externo". Esta intervención coordinada tiene como objetivo incluir más biografías sobre mujeres en la plataforma, porque la igualdad comienza con la visibilidad. Ante el 50 aniversario del sufragio femenino en este país, esta es una iniciativa de actualidad. Así, Wikipedia enseña que una democracia puede seguir siempre democratizándose. End of insertion

