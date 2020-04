Coronavirus: la situazione in Svizzera

Suiza descarta aún relajar protección de mayores 20 de abril de 2020 - 17:12 Si bien es menor el aumento en el número de contagios y decesos en Suiza, el Gobierno insta a mantener la prudencia al advertir que las cifras mundiales siguen en aumento y que en países como Japón y Singapur vuelven a subir. Asimismo, descarta modificaciones en las medidas de protección para los mayores de 65 años. “No hay adaptaciones en cuanto a la prohibición de visitas a las personas mayores que viven en instituciones. Hemos visto que ha habido contaminación y que se han creado situaciones graves”, señaló el jefe de la sección de Gestión de Crisis y Cooperación de la Oficina de Salud Pública, Patrick Mathys. “No queremos crear males colaterales. El tema de las visitas aún está en discusión”, agregó en conferencia de prensa este lunes. Cabe recordar que la mayor afectación por coronavirus se registra en personas de más de 60 años, y que aún es más aguda entre aquellos con más de ochenta. Riesgo de retrocesos Mathys hizo una breve exposición de la situación del coronavirus en el mundo y subrayó que, en términos generales, las cifras siguen en aumento con Estados Unidos como epicentro de la pandemia, con 40 000 decesos y más de 750 mil infectados. Se refirió igualmente a países como Japón y Singapur en los que, a pesar de la implementación de estrictas medidas de protección, se han producido aumentos en los casos de contagios. En Suiza, se registra una disminución en los casos de contagios (más de 27 000 hasta este 20 de abril) y 1 404 decesos. De las personas fallecidas para quienes los datos están completos, el 97% sufría de al menos una enfermedad preexistente: hipertensión (64%), cardiovascular (56%) y diabetes (27%). La incidencia asciende a 326 casos por cada 100 000 habitantes. Hasta la fecha, se han realizado aproximadamente 224 442 pruebas, de las cuales el 14% fueron positivas. En total, al menos 3 305 personas han sido hospitalizadas con infección por COVID-19 confirmada por laboratorio. Sus edades oscilaban entre 0 y 101 años, con una edad media de 72 años. El 61% de los hospitalizados eran hombres y el 39% mujeres. Hasta hace unas semanas había 400 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y hoy son 260, precisó Mathys. Sin embargo, enfatizó la relevancia de mantener el respeto a las recomendaciones para evitar que las cifras aumenten de nueva cuenta. También habló del actual desafío de prepararse para el relajamiento de las restricciones cuya primera etapa comienza el próximo día 27. El concepto de las medidas de protección pertinentes se lleva a cabo de manera coordinada entre las autoridades y las diferentes ramas concernidas, indicó. De vuelta a los cuarteles Por su parte, el brigadier Reynald Droz, jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones del ejército suizo, informó que entre 300 y 400 reclutas volverán a sus actividades toda vez que la situación sanitaria ha mejorado. Precisó que, sin embargo, aquellos que se sean desmovilizados tendrán que mantenerse alerta porque, en caso necesario, tendrán que reintegrarse a las tareas de lucha contra la pandemia en el lapso de 24 horas. Cabe recordar que, desde el inicio de la crisis por el coronavirus, unos 8 000 miembros del ejército fueron movilizados y desplegados alrededor de la mitad de entre ellos. Los militares han prestado apoyo en unidades hospitalarias, en el sector farmacéutico y en el transporte de medicamentos, entre otros, además de las tareas de protección en fronteras y embajadas. A la fecha, según dio a conocer Droz, 221 efectivos se encuentran en cuarentena, 66 han dado positivo a la prueba del coronavirus y un centenar han sido dados de alta luego de contraer la COVID-19.