La semana pasada, el Consejo Federal (Gobierno) impuso restricciones a la entrada por tierra y aire desde Italia, Francia, Alemania, Austria y España, y desde todos los Estados que no pertenecen al espacio Schengen.

Los ciudadanos de Liechtenstein son los únicos no suizos que aún pueden ingresar a Suiza sin que les hagan preguntas.

Suiza extiende control fronterizo a todos los Estados Schengen 25 de marzo de 2020 - 15:59 El Gobierno suizo ha extendido las restricciones de entrada a todos los Estados Schengen. La idea es incrementar la protección contra el coronavirus, indicó este miércoles. La semana pasada, el Consejo Federal (Gobierno) impuso restricciones a la entrada por tierra y aire desde Italia, Francia, Alemania, Austria y España, y desde todos los Estados que no pertenecen al espacio Schengen. “Desde la medianoche, estos requisitos de entrada más estrictos se han aplicado también a los vuelos desde todos los Estados Schengen restantes con la excepción del Principado de Liechtenstein. Las autoridades relevantes de la Unión Europea han sido notificadas de los cambios”, precisó el Gobierno en un comunicado. Con la extensión de esa medida, todos los vuelos desde el extranjero están sujetos ahora a los mismos controles de entrada. De esta manera, el ingreso a Suiza se restringe a los ciudadanos helvéticos y de Liechtenstein, las personas con un permiso de residencia en Suiza y aquellas que tienen que viajar a Suiza por razones relacionadas con el trabajo o por una emergencia. Los viajeros en tránsito también están permitidos, así como el transporte de mercancías.