Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana
Un incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana en las primeras horas del 1 de enero provocó la muerte de cuarenta personas y más de un centenar de personas gravemente heridas, según los primeros anuncios de la policía local. La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia.
La prensa local e internacional sigue de cerca los testimonios de aquellas personas que lograron escapar del bar donde se produjo la tragedia, en el poblado turístico Crans-Montana, en el cantón del Valais, en el sur de Suiza.
Dos jóvenes narran la dificultad para salir del local y un padre de familia agradece que su hijo no pudo ingresar al local, muy concurrido por los jóvenes del lugar.
Esta joven narra cómo fue rescatada de entre cuerpos quemados:
