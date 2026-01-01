Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana



Un incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana en las primeras horas del 1 de enero provocó la muerte de cuarenta personas y más de un centenar de personas gravemente heridas, según los primeros anuncios de la policía local. La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia.

1 minuto

Otro idioma: 1 English en Crans-Montana bar fire: the first witness accounts original leer más Crans-Montana bar fire: the first witness accounts

La prensa local e internacional sigue de cerca los testimonios de aquellas personas que lograron escapar del bar donde se produjo la tragedia, en el poblado turístico Crans-Montana, en el cantón del Valais, en el sur de Suiza.

Dos jóvenes narran la dificultad para salir del local y un padre de familia agradece que su hijo no pudo ingresar al local, muy concurrido por los jóvenes del lugar.

Esta joven narra cómo fue rescatada de entre cuerpos quemados:

Nuestra cobertura sobre la tragedia:

Mostrar más

Mostrar más Habitar Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana Este contenido fue publicado en Las investigaciones continúan para elucidar las causas del incendio que provocó la muerte de 40 personas y 119 personas heridas, Una causa penal se ha abierto contra los dueños del bar y han sido identificados todos los cuerpos. leer más Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana

Mostrar más

Mostrar más Cuarenta personas fallecidas en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza Este contenido fue publicado en Alrededor de cuarenta personas perdieron la vida y otras 115 están gravemente heridas a causa del incendio ocurrido en un bar de la conocida estación turística de Crans-Montana, en el cantón del Valais en Suiza. leer más Cuarenta personas fallecidas en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza

Mostrar más

Mostrar más Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana Este contenido fue publicado en La cooperación, relevante para atender a las personas heridas en el incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza. leer más Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana

Mostrar más

Mostrar más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar Este contenido fue publicado en El balance de víctimas no ha variado – 40 muertos y 115 heridos graves – pero podría aumentar, según un funcionario suizo. leer más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar

Los preferidos del público Los más discutidos