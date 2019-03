Judith Reuser, representante de la Voz do Cerrado, una de las asociaciones convocantes, indicó a Le CourrierEnlace externo que la llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, alimenta los temores de mayores ataques contra los movimientos sociales, los derechos humanos y sus defensores.

Homenaje en Suiza a activista brasileña asesinada 15 de marzo de 2019 - 10:43 Más de dos centenares de personas se manifestaron el jueves en las ciudades suizas de Berna y Ginebra, en homenaje a Marielle Franco, informó el diario Le Courrier. La joven activista brasileña fue asesinada hace un año en su ciudad natal de Río de Janeiro. Marielle Franco era una de las portavoces de las mujeres negras pobres, originaria ella misma de la favela de Maré. Militante social y defensora de derechos humanos, feminista, lesbiana fungía como concejala municipal desde 2016 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Los organizadores del homenaje, unas 26 asociaciones entre ONG, sindicatos y entidades de solidaridad buscan iniciar con las manifestaciones una movilización permanente para exigir respeto a los derechos de las minorías en Brasil. Judith Reuser, representante de la Voz do Cerrado, una de las asociaciones convocantes, indicó a Le Courrier que la llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, alimenta los temores de mayores ataques contra los movimientos sociales, los derechos humanos y sus defensores. “Son los indígenas, los sin tierra, la población negra, los habitantes de las favelas, y la comunidad LGBTIQ, los que corren más peligro”, advirtió Reusser. Señaló asimismo que las concentraciones en Suiza de homenaje a Marielle Franco son "una señal importante de solidaridad internacional contra la violencia machista, el racismo y la homofobia".