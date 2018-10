Este contenido fue publicado el 24 de octubre de 2018 15:00 24 de octubre de 2018 - 15:00

Más de la mitad de la ciudadanía suiza no participa en las elecciones legislativas federales. Y la tasa de participación es particularmente baja entre aquellos suizos que viven en el extranjero.



Paradójicamente, una de las principales razones que explica la escasa participación de la denominada Quinta Suiza en las elecciones es la democracia directa. En Suiza, los ciudadanos votan cuatro veces al año sobre temas concretos sobre los que pueden dar su opinión.



Esta participación directa reduce la importancia de las elecciones. La segunda razón que con más frecuencia dan quienes no participan en las elecciones –según una encuesta– es que los ciudadanos pueden ejercer más influencia en una votación que en las lecciones. Tanto más, teniendo en cuenta que la composición del gobierno colegiado suizo (si se compara con otros países) es muy estable y en él están representados todos los grandes partidos. Participar en las elecciones, por lo tanto, no es tan importante.

A esto hay que añadir que, con cuatro votaciones federales al año, la participación política en Suiza exige invertir bastante más tiempo que en otros países. El resultado es que los ciudadanos participan de manera más selectiva y, por así decirlo, reservan sus fuerzas.



Registros electorales



Hace ya años que la participación electoral de los suizos residentes en el extranjero es bastante menor que la de los ciudadanos residentes en Suiza. Y hay varias razones para ello.



En primer lugar, los suizos residentes en el extranjero tienen que inscribirse en un registro electoral. Esto constituye un obstáculo ya de por sí. “En el pasado, incluso tenían que registrarse cada cuatro años”, explica Ariane RustichelliEnlace externo, codirectora de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Pero ahora, con hacerlo solo una vez es suficiente. “Esto ha facilitado la participación de la Quinta Suiza en las elecciones”, señala la codirectora.



Sin embargo, de un total de 762 000 ciudadanos residentes en el extranjero, en 2015, en las listas electorales solo estaban inscritos 142 000 suizos que viven en el extranjeroEnlace externo.



Lejos de la realidad suiza

En las elecciones legislativas federales de 2015 participó entre el 13 y el 32%Enlace externo de los expatriados inscritos en los registros, mientras que la tasa de participación global osciló entre el 37 y el 60%, según los cantones. Si tenemos en cuenta a todos los suizos que viven en el extranjero (incluidos los que no figuran en los registros) la tasa de participación en las elecciones es solo del 4,5%.



Está claro que para los expatriados implica un mayor esfuerzo participar. Deben reenviar a tiempo el material electoral, mientras que quienes permanecen en el país, en el peor de los casos, pueden ir al colegio electoral en el último minuto.



Pero ese no puede ser el único motivo. “Solo los expatriados realmente interesados en la política suiza participan en las elecciones”, dice Ariane Rustichelli, que considera que es algo positivo para la legitimidad de los derechos políticos de los suizos que viven fuera del país; derechos que recientemente se han puesto en tela de juicio. “Algunos suizos residentes en el extranjero viven ajenos a la realidad suiza. No quieren expresarse sobre algo que no influye en sus vidas”, dice la codirectora de la OSE.

Hay, por otro lado, una razón bastante más simplista, pero realmente incómoda. “Muchos suizos residentes en el extranjero reciben el material para participar en las elecciones demasiado tarde”, afirma Ariane Rustichelli.

Análisis de las causas

Se necesitan más datos para entender mejor qué lleva a los suizos que viven fuera a no participar en las elecciones. “Nos falta información sobre la Quinta Suiza”, manifiesta Ariane Rustichelli, que considera un deber la investigación académica.

Thomas MilicEnlace externo, del Centro para la Democracia de Aarau (ZDAEnlace externo) se encuentra entre quienes analizan de una manera científica el comportamiento electoral de los suizos residentes en el exterior. Y da otra razón que explica la baja participación de los expatriados: en el extranjero no hay campañas electorales que pueda aumentar de manera importante la participación en Suiza. “Un expatriado debe ser activo e informarse por sí mismo, en swissinfo.ch, por ejemplo; mientras que en Suiza se pasa automáticamente delante de los carteles electorales”, explica el investigador.

La tasa de participación fluctúa mucho en Suiza, mientras que entre los suizos residentes en el extranjero se mantiene estable. Según Thomas Milic, “estos últimos son votantes fiables: quienes participan en las elecciones lo hacen siempre”. El investigador opina que también juega un papel importante el hecho de que los expatriados debatan menos sobre la política suiza con su entorno social no suizo. Estarían así menos dispuestos a participar en las elecciones.



Traducción del francés: Lupe Calvo

