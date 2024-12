Polonia centrará presidencia económica de Consejo UE en defensa, Ucrania y competitividad

4 minutos

Bruselas, 11 dic (EFE).- La seguridad y la inversión en defensa, el apoyo a Ucrania y recuperar competitividad serán las prioridades económicas de Varsovia durante el semestre de presidencia polaca del Consejo de la UE que arrancará el próximo 1 de enero, avanzó hoy el ministro de Finanzas de Polonia, Andrzej Domanski.

«La situación de que tenemos 12 tipos de tanques en Europa es simplemente una locura. Si pasara algo, las cosas no funcionarían como queremos. Necesitamos más coordinación. Estoy intentando convencerles de gastar más en defensa, pero es sólo parte de la solución. No es suficiente», dijo Domanski en un encuentro con la prensa.

El titular polaco subrayó que Polonia ha incrementado su gasto militar hasta el 4,1 % del PIB y el año que viene destinará a defensa el 4,7 % de su producto interior bruto porque «Europa tiene que tomarse en serio la amenaza rusa».

«Hay algunos sistemas, como los antimisiles… No vale con gastar un 7 % del PIB, necesitas cooperación de todos los Estados miembros. Y creo que la Comisión piensa en el mismo sentido», señaló.

Domanski evitó pronunciarse sobre qué herramientas financieras o presupuestarias serían más convenientes, pues Polonia quiere actuar en la presidencia del Consejo de la UE como un «honesto facilitador de acuerdos», pero sí aseguró que animará «a otros países también a invertir más», en línea con Varsovia.

«Lo que no es aceptable para nosotros es seguir como siempre, volver a 2021 y pretender que no ha cambiado nada», dijo.

En todo caso, subrayó que seguir apoyando a Ucrania será una prioridad para la presidencia polaca del Consejo de la UE, y que tras acordar un fondo de ayuda financiera, ahora toca «transferir esos recursos».

«La posición de Polonia es clara: querría usar también los activos (congelados) del Banco Central de Rusia», pero Varsovia es consciente de que no es la posición de todos los Estados miembros, indicó el ministro, que también llamó a trabajar en el decimosexto paquete de sanciones, centrado en evitar que el «sombrío» petróleo ruso encuentre vías para eludir las sanciones y llegar a Europa.

Competitividad

Otra de las prioridades polacas en términos económicos y financieros será contribuir a que la Unión Europea recupere competitividad, y para ello Varsovia intentará «acelerar» en la construcción de «estructuras y mercados de capital más eficientes en Europa».

«No lo conseguiremos en los próximos seis meses, pero necesitamos progresos», dijo el ministro, quien antes de entrar en política trabajó durante quince años en banca de inversión, y que se refirió también a la necesidad de reducir los precios de la energía para evitar «que empresas europeas se vayan» del territorio comunitario.

En ese ámbito, Domanski tiene previsto reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, con quien hablará «de competitividad, de energía y de energía nuclear, ya que es importante para Polonia crear un ambiente legal que haga posible la inversión en nuclear», dijo.

«Como en el caso de la defensa y la seguridad, necesitamos una solución común europea. Me centraré en las inversiones en red y las interconexiones para hacer la red más flexible (…). Cuando no hay sol o viento, necesitamos otras formas de energía, como la nuclear. Sería bueno un sistema más integrado», dijo Domanski, quien agregó que también «hay otras soluciones, como compras conjuntas de gas natural».

El ministro polaco aspira también a que se avance en la unión de mercados de capitales, un tema «que lleva en la mesa diez o quince años».

«Es una de las razones por las que nuestras empresas, las europeas, a menudo deciden cotizar en Estados Unidos en vez de en la UE. Y es una pena. Tenemos el capital, pero no funciona adecuadamente», dijo Domanski, quien agregó que el camino no va a ser crear «una Bolsa europea común» porque «es algo que los Estados miembros simplemente no quieren».

El ministro añadió que Polonia también intentará en su semestre presidencial que se simplifiquen las leyes europeas, y el ministro avanzó que ya está en contacto con varios comisarios competentes sobre esta materia. EFE

jaf/lpc/alf