Polonia dice que no hay bastantes voluntarios para brigada internacional de apoyo a Kiev

2 minutos

Cracovia (Polonia), 3 oct (EFE).- El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó este jueves que «el número de personas que se suponía iban a enrolarse con los ucranianos» en la brigada internacional cuya creación se anunció en julio «es demasiado pequeño».

«Las declaraciones ucranianas (al anunciarse la creación de la brigada) fueron muy optimistas (e indicaron que) habría suficientes voluntarios para formar una brigada, y eso son miles de personas, pero no hay tantos», dijo el ministro en una entrevista con el portal de noticias ‘Wirtualna Polska’ publicada este jueves.

El responsable de Defensa recordó en esa entrevista que «la responsabilidad de reclutar» a los voluntarios que deseen unirse a la unidad «recae en la parte ucraniana».

Kosiniak-Kamysz añadió que Polonia «sería responsable de su preparación y entrenamiento, algo para lo que estamos listos desde el comienzo de septiembre».

El titular de Defensa polaco subrayó también que Varsovia es un aliado comprometido con Ucrania y hasta ahora «ha entrenado a más de 20.000 combatientes ucranianos» en suelo polaco, «más que ningún otro país de la Unión Europea».

El anuncio de la creación de un cuerpo internacional de voluntarios para combatir con Ucrania en la guerra fue lanzado el pasado mes de julio por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su visita oficial a Varsovia, junto al ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, con ocasión de la firma de un acuerdo de seguridad bilateral polaco-ucraniano.

En declaraciones efectuadas el mismo día del anuncio, Sikorski aseguró que ya había «bastantes miles» de ucranianos residentes en Polonia que «ya se habían alistado» para unirse a la que llamó como «Legión Ucraniana».

Por otra parte, en la misma entrevista, Kosiniak-Kamysz se refirió al contencioso histórico que enfrenta a Polonia con Ucrania relativo al episodio de Volhinia, la muerte de miles de polacos a manos de nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial que Varsovia considera una masacre y que en Ucrania se ve como parte de las tragedias de aquel conflicto.

Polonia reclama la investigación de los hechos, un acto de reconocimiento por parte de Ucrania y la exhumación de los cadáveres de los polacos de las fosas comunes que hay en territorio ucraniano, algo a lo que Kiev se ha resistido y que ayer anunció que acometerá a partir del año que viene.

El ministro polaco recalcó que «Ucrania no entrará en la Unión Europea y no habrá consentimiento si no se resuelve el problema de Volhinia». EFE

