Popular periodista paquistaní huye a Reino Unido denunciando amenazas de las autoridades

Islamabad, 31 ene (EFE).- El popular periodista de Pakistán Imran Riaz, conocido por su postura crítica con el Gobierno paquistaní y que denunció haber sido «secuestrado» durante cinco meses por funcionarios de inteligencia, huyó al Reino Unido argumentando que sufre una persecución de las agencias de seguridad.

Riaz, uno de los periodistas independientes más seguidos en Pakistán, compartió anoche una publicación en su perfil de TikTok en la que confirmó que se hallaba en el Reino Unido tras haber pasado varios días escondido en su país natal, pero no dio detalles sobre su huida.

«Gracias a Dios he llegado al Reino Unido (…) aquellos que me quieren, estoy bien, no se preocupen», escribió en la publicación.

Riaz se unió así a una lista cada vez mayor de periodistas paquistaníes críticos con el Gobierno o el Ejército del país que se han autoexiliado en busca de seguridad.

“Felicitaciones a Imran Riaz y su familia por llegar al Reino Unido sanos y salvos”, dijo este viernes en X Pirzada, otro periodista paquistaní que huyó a Estados Unidos.

Riaz es un partidario declarado del principal partido de la oposición, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro encarcelado Imran Khan.

El periodista denunció haber sido arrestado por la Policía en mayo de 2023 en la ciudad oriental de Sialkot cuando se dirigía a Omán, dos días después de que estallara una ola de violencia mortal en Pakistán tras el arresto de Khan por cargos de corrupción.

Nadie se atribuyó la responsabilidad de la desaparición de Riaz, pero muchos creyeron que fue secuestrado por agencias de seguridad controladas por el Ejército, que históricamente posee un notable poder de decisión en la política de Islamabad.

Según Riaz, fue entregado a los funcionarios de inteligencia, quienes lo mantuvieron en régimen de aislamiento sin acceso a un abogado durante casi cinco meses. Una vez liberado, se dedicó a hacer programas para Youtube en su casa hasta que posteriormente se mudó a una localización desconocida.

La Policía paquistaní, no obstante, niega su arresto.

Riaz tiene más de cinco millones de seguidores en YouTube y más de seis millones de seguidores en X, lo que supera a cualquier otro periodista digital independiente en Pakistán.

Pakistán está lejos de ser un país seguro para los periodistas. Reporteros Sin Fronteras lo posicionó en el puesto 152 en su último Índice Mundial de Libertad de Prensa. EFE

