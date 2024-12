Portugal mantiene el asilo a sirios aunque no descarta que la situación pueda cambiar

Lisboa, 11 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, informó este miércoles que no va a haber cambios de cara a las peticiones de asilo de sirios en tramitación y de que no han tomado una decisión sobre las que reciban en el futuro, aunque no descartó que la situación pueda cambiar.

Montenegro lo explicó durante el debate parlamentario quincenal organizado este miércoles, donde aseguró que los 1.243 refugiados sirios ya registrados en Portugal podrán permanecer en el país.

Añadió que su Ejecutivo «no tiene ninguna pretensión de suspender procesos pendientes», pero, de cara a nuevas solicitudes, si la situación en la Unión Europea cambia de «forma significativa», eso podría poner «presión» sobre Portugal, lo que les podría llevar a «reponderar» la cuestión.

«También estamos preocupados con esta transición que se está desarrollando en Siria. Continuaremos alineados (…) con el propósito de proteger los derechos humanos», aseveró el primer ministro.

Diferentes países europeos han paralizado el proceso de peticiones de asilo de ciudadanos sirios tras la nueva coyuntura creada por la caída del régimen de Bachar al Asad, mientras en los países vecinos a Siria los regresos de nacionales son todavía escasos y con cautela.

El derrumbe del régimen de los Al Asad, que durante medio siglo ha dirigido Siria, ha abierto expectativas de un cambio que permita el regreso de sus nacionales, que durante años han escapado y buscado refugio en diferentes países. EFE

