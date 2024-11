Presidenta del BCIE: «Rendir cuentas puede tener mayor impacto en reducción de la pobreza»

Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, dijo este miércoles en Tegucigalpa que «rendir cuentas puede tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza y que tengamos más equidad en nuestros países».

En una entrevista con EFE en el marco del XXVII Encuentro Red de Transparencia y Acceso a la Información en la sede del BCIE, con representantes de 18 países iberoamericanos, Sánchez resaltó que el evento tiene «un objetivo muy concreto, vincular la transparencia con el propósito de poder entender cómo las instituciones a través de ser más transparentes y rendir cuentas, pueden tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza y que tengamos más equidad en nuestros países».

Agregó que en el BCIE están «felices», porque son el primer banco multilateral en ser el anfitrión de esta red de transparencia, además de poder compartir las cosas que el organismo financiero regional está haciendo en materia de rendición de cuentas y acceso a la información.

No hay desarrollo sin rendición de cuentas

Sánchez indicó que en el encuentro se ha reconocido el esfuerzo que el BCIE hace para compartir con los medios de comunicación información en 24 horas, lo que antes llevaba dos meses, como parte de la nueva política de acceso a la información de los indicadores de la institución en línea.

«Creo que hemos tenido grandes avances en este año en materia de transparencia y estas instituciones lo reconocen», agregó.

En el caso de los países centroamericanos, Sánchez considera que tienen «un gran reto», el de «llevar una mejor eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia de esa gran herramienta».

«No puede haber desarrollo si no hay rendición de cuentas, y no puede haber rendición de cuentas y confianza si no hay transparencia», enfatizó la titular del BCIE.

Dijo además que el BCIE está tratando de avanzar de manera significativa en acompañar a los países en temas como gobiernos digitales, que ayudan muchísimo a transparentar la información, mientras que el Banco comparte todos los datos de sus proyectos.

Entre otras iniciativas, el BCIE ha hecho un cambio significativo en los contratos con sus proveedores, para que estén conscientes de que les compartirán los contratos con todos los públicos de interés y los medios de comunicación, para que los ciudadanos se den cuenta, lo mismo que las instituciones, el sector privado y la sociedad civil.

Sánchez también destacó algunas de las acciones más importantes ejecutadas en el primer año como presidenta del BCIE, que cumplirá el 1 de diciembre, entre las que sobresale la aprobación de 2.800 millones de dólares para proyectos de desarrollo en los países miembros de la institución.

Esos recursos son para proyectos sostenibles como el del Lago de Yojoa y una represa multipropósito en Honduras, y otro en Costa Rica, el más grande en la historia y más importante para ese país, por valor de 770 millones de dólares para un corredor vial.

Se suman un proyecto en materia de educación en Guatemala y la modernización de un puerto en República Dominicana, entre otros, garantizando «eficiencia y buen uso de los recursos», subrayó la alta funcionaria del BCIE.

La institución también tiene todos sus indicadores en línea, que no lo estaban cuando asumió Sánchez la presidencia del BCIE, ente que fue fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El BCIE ha alcanzado además un «índice de apalancamiento con el nivel más alto en los últimos años» y trabaja en una nueva estrategia de fortalecimiento financiero y capitalización para los próximos cinco años.

En materia de transparencia también ha logrado una nueva política anticorrupción y otras prácticas prohibidas, y una alianza con el Alto Comisionado de Derechos Humanos «para fortalecer la protección de derechos humanos en nuestros proyectos», indicó Sánchez.

Con su nueva estrategia, el BCIE también tiene ahora una nueva estructura organizacional, lo que no depende de un nuevo titular en la institución, sino de un equipo de trabajo muy fuerte que está atrás y el apoyo de su directorio y gobernadores, subrayó.

«Es un paso fundamental poder fortalecer la transparencia y el posicionamiento del BCIE como un banco transparente, eficiente, que tiene el compromiso de apoyar de la mejor manera a sus países», acotó. EFE

